¡¡Á½Ìî°½»Ò¤Î°ì¼þ´÷ÄÉÅé´ë²è¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤¬2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ½Ìî°½»Ò¤Î°ì¼þ´÷ÄÉÅé´ë²èÈ¯Çä
¡¡1954Ç¯¡¢À»¿´½÷»ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö±óÍè¤ÎµÒ¤¿¤Á¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Ê¸ÃÅ¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿Á½Ìî°½»Ò¡£¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡¢¶È¤È¼Ï¤·¤òÁ¡ºÙ¤Ê´¶À¤ÇÉÁ¤¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ô¤À¤Ã¤¿½÷Àºî²È¤ÎÅÐ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ØÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë°¦¤¹¤ë¤«¡Ù¡Ê70Ç¯¡Ë¡¢¡ØÂÀÏºÊª¸ì¡Ù¡Ê73-79Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿À¤Î±ø¤ì¤¿¼ê¡Ù¡Ê79Ç¯¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎºÍ³Ð¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¡¢¡ØÉ×¤Î¸å»ÏËö¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢70Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç¤Îºî²È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á½Ìî¤Ï¡¢¥íー¥Þ¶µ¹ÄÄ£¤«¤é¼ø¾Þ¤µ¤ì¤¿¥ô¥¡¥Á¥«¥óÍ¸ù½½»ú·®¾Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚÌÚ³Ø²ñÃøºî¾Þ¡Ê87Ç¯¡Ø¸Ð¿åÃÂÀ¸¡Ù¡Ë¡¢²¸»ò¾Þ¡¦ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾Þ¡Ê93Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñÊüÁ÷Ê¸²½¾Þ¡Ê95Ç¯¡Ë¡¢µÈÀî±Ñ¼£Ê¸²½¾Þ¡Ê97Ç¯¡Ò³¤³°Ë®¿ÍÀë¶µ¼Ô³èÆ°±ç½õ¸å±ç²ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡Ó¡Ë¡¢ÆÉÇä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¾Þ¡Ê97Ç¯¡Ë¡¢µÆÃÓ´²¾Þ¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ºî²È³èÆ°¤È¹ñÆâ³°¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡2026Ç¯2·î¤Ë´©¹Ô¤¹¤ë°ì¼þ´÷ÄÉÅé´ë²è¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤Ï¡¢Á½Ìî¤ÎË×¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¸¶¹Æ¤ò¼ýÏ¿¡£1992Ç¯º¢¤Ë»°±ºÈ¾Åç¤ÎÊÌÁñ¤Ç¸ì¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¸¶¹Æ¤¬¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡£¸ì¤ê²¼¤í¤·¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¸å¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ë¡ØÏ·¤¤¤ÎºÍ³Ð¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£ËÜ½ñÌÜ¼¡Âè°ì¾Ï ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ëÂèÆó¾Ï À¤´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¿´¤ò¼«Í³¤ËÊÝ¤ÄÂè»°¾Ï Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂè»Í¾Ï Ì¿¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÈÂè¸Þ¾Ï ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¿´ÆÀ
