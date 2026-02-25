¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤Î½é´ü¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÏÂÅÄ Â¢¿Í¡Ê¤ï¤ÀÆâ²Ê¡¦°ß¤ÈÄ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
º´²ìÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Æî³¤°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¾Ã²½´ïÆâ²ÊÉôÄ¹¡¢ÂçÊ¬»Ô°å»Õ²ñÎ©¥¢¥ë¥á¥¤¥ÀÉÂ±¡Æâ»ë¶À¥»¥ó¥¿ーÄ¹·ó¾Ã²½´ïÆâ²ÊÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¤Î2023Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ë¡Ö¤ï¤ÀÆâ²Ê¡¦°ß¤ÈÄ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×³«¶È¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°åÎÅ´ØÏ¢¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¤ä´Æ½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñ´ÎÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
ÂçÄ²¤Ï¡¢°ß¡¢¾®Ä²¤òÄÌ²á¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤¬ÄÌ¤ëºÇ¸å¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¹¡£·ëÄ²¤ÈÄ¾Ä²¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂçÄ²¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçÄ²¤ÎÇ´Ëì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤òÂçÄ²¤¬¤ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Á£¼ð¤È¤¤¤¦ÎÉÀ¤Î¼ðáç¤¬¤¬¤ó²½¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢Àµ¾ï¤ÊÂçÄ²Ç´Ëì¤«¤éÄ¾ÀÜÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á£¼ð¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÄ²¤ÎÆâ¹Ð¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊØ¤¬ÄÌ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÊØ¤Ç¤³¤¹¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½Ð·ì¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Ê¢ÄË¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë½é´ü¾É¾õ
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï½é´ü¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÊØ
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÏÇ´Ëì¤«¤éÆÍ½Ð¤·¤Æ¤Ç¤¤¿Á£¼ð¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æâ¹Ð¤ËÆÍ½Ð¤·¡¢ÊØ¤¬ÄÌ²á¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ¹Ð¤ËÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊØ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤ËÉ½ÌÌ¤¬¤³¤¹¤ì¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊØ¤ÎÃæ¤Ë·ì¤¬º®¤¶¤ê·ìÊØ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÊØÀø·ì¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ì
ÂçÄ²¤¬¤ó¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÉÏ·ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤º¤Ä¤Î½Ð·ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë½Ð·ì¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤ÇÉÏ·ì¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÏ·ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´Þ¤á¤¿¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ËÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤¬»×¤¤Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æâ²Ê¡¦¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤Ê¤ÉÊØ¤ÎÀ¾õ¤ÎÊÑ²½
ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Æâ¹Ð¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊØ¤ÎÄÌ²á¾ã³²¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊØ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤ß¤Çµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ýÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ìÅÙ¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ÇÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¸¶°ø
°äÅÁ»Ò°Û¾ï
Á´ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÌó70¡ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë»¶È¯ÀÂçÄ²¤¬¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²ÀÂçÄ²Á£¼ð¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë°äÅÁÀÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Ìó£µ¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î20～30¡ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î°äÅÁÅªÁÇ°ø¤Î´ØÍ¿¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢·ì±ï¼Ô¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Â¿¤¤²ÈÂ²½¸ÀÑÀÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÊ±ì¡¦°û¼ò
1Æü1¹ç°Ê¾å¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¤Ç¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÊ±ì¤âÆ±ÍÍ¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÂ¿¤¯°û¤à¤È´í¸±À¤¬¤è¤ê¾å¾º¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼ò¤â¤¿¤Ð¤³¤âµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬3ÇÜ¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ
ÈîËþÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BMI30£ë£ç/£í2°Ê¾å¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀµÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ÈÊØ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÏÂÅÄ Â¢¿Í °å»Õ
ÂçÄ²¤¬¤ó¤À¤±¤Ç¤ß¤é¤ì¤ëÊØ¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÄ²´É¤ÎÆâ¹Ð¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊØ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊØ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ë½Ð·ì¤¹¤ë¤ÈÊØ¤Ë·ì¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ËÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÊ¢¤Ë¥¬¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¤ª¤Ê¤é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤êº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¬¥¹¤ÎÈ¯À¸¤ÏÊØÈë¤ä²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡¢吞µ¤¾É¡¢¿©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÄ²´É¤Î±¿Æ°¾ã³²¤ä¶¹ºõ¤¬À¸¤¸¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¡¢¥¬¥¹¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤ê¤ª¤Ê¤é¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¤ä¥¬¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤é¤¬Áý¤¨¤ë¾É¾õ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
