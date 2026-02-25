¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È´Ú¹ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©ËãÌô²¦¤Î»à¤ÇË½Æ°Â³¤¯¥á¥¥·¥³¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤ÏËÜÅö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¶¦ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤¬¡¢¼£°Â°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·üÇ°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤òÎº¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤Ï¡Ö´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤¯¤¬¡¢ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤È·³Åö¶É¤Î¾×ÆÍ¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î°ÂÁ´ÌäÂê¤Ë¹¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ï2·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎËãÌôÌ©ÇäÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥ê¥¹¥³¿·À¤Âå¥«¥ë¥Æ¥ë¡ÊCJNG¡Ë¡×¤È·³Åö¶É¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¹ñ¥á¥¥·¥³¤Î°ÂÁ´¾õ¶·¤¬»îÎý¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥«¥ë¥Æ¥ë¤Î¼óÎÎ¥Í¥á¥·¥ª¡¦¥ª¥»¥²¥é¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡ÊÄÌ¾Î¥¨¥ë¡¦¥á¥ó¥Á¥ç¡Ë¤¬·³¤ÎºîÀïÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿¸å¡¢ÁÈ¿¥°÷¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÀªÎÏ¤¬Æ»Ï©Éõº¿¤ä¼ÖÎ¾Êü²Ð¡¢½Æ·âÀï¤Ê¤É¤Ç¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¤Î¤À¡£Ë½Æ°¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Í¾¤ê¤ÎÃÏ°è¤Ë³È»¶¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅÅÔ»Ô¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤â¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×A¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤Ï´Ú¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1¡Á2Àá¤òÀï¤¦Í½Äê¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤ÏËÜÂç²ñ¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤â¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×DÂè2Àá¤ò¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¼£°Â¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤Ï»öÂÖ°²½²ÄÇ½À¤ò°ì½³¡£¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤ÏÄêÎã¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖË¬ÌäµÒ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£Éõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÍ×Æ»Ï©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ò½ü¤µ¤ì¡¢¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¹ñºÝ¶õ¹Á¤âÀµ¾ï¤Ë±¿±ÄÃæ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤â¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FIFA¤Ï¥Ï¥ê¥¹¥³ÃÏ°è¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Ï¢Ë®¡¦½£¡¦ÃÏÊýÅö¶É¤È¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Î¸«Êý¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Æ¥ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÉÔºß¤¬ÊÌ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë°ìÊý¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤Ï¥«¥ë¥Æ¥ë¤â´Ñ¸÷»º¶È¤«¤é·ÐºÑÅªÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¼«ÂÎ¤òÄ¾ÀÜË¸³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÂÁ´¿å½à¤Ï¡ÖÃæÄøÅÙ¤Î´í¸±¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ø¿Ë¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤Î½õ¸À¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÊÝ°Â·×²è¤Ï³Æ¼ï¥Ç¥â¤äÀ¯ºöÏÀÁè¤ÇµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥á¥¥·¥³¤Î¼£°ÂÌäÂê¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¤Î°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬ºÆ¤ÓÄóµ¯¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£
ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«Ëë¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¼ÂºÝ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿³«ºÅ´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
