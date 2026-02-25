¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤¬¥á¥¬¥Í¡ß¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤ÇÁëÊÕ¤ËÐÊ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª²º¤ä¤«¤Ê²£´é¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö0.2mm¡×¤Ï¡¢2·î24Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡£»³»þÁï¿¿¤È¿ûÌîÈþÊæ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿¹¤¬Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡¢¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ð¥éー¥É¤À¡£
¢£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Âç¿¹¸µµ®¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤ÇÁëÊÕ¤ËÐÊ¤à1Ëç¡£Âç¿¹¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥ë¥Þ¥«ー¥ó¥³ー¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤òÁë¤Î³°¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤¬²£´é¤ò¾È¤é¤·¡¢ÀÅ¤±¤µ¤Î¤Ê¤«¤ËÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò½É¤¹¥«¥Ã¥È¤Ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢MV¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²£´é¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥³ー¥ÈÄ¶Àä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
