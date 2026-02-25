Æü·ÐÊ¿¶Ñ25ÆüÁ°°ú¤±¡áÂ³¿¡¢823±ß¹â¤Î5Ëü8145±ß
¡¡25ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³¿¡£Á°ÆüÈæ823.99±ß¡Ê1.44¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü8145.08±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï941¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï598¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï53¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò267.40±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬180.50±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬39.78±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ <6146>¤¬28.88±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬27.74±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï19.25±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬8.86±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬8.77±ß¡¢ÂçÄÍ£È£Ä <4578>¤¬5.85±ß¡¢»°É©½Å <7011>¤¬4.45±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¡¢¶ä¹Ô¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò267.40±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬180.50±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬39.78±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ <6146>¤¬28.88±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬27.74±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï19.25±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬8.86±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬8.77±ß¡¢ÂçÄÍ£È£Ä <4578>¤¬5.85±ß¡¢»°É©½Å <7011>¤¬4.45±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤ÏÅ´¹Ý¡¢¶ä¹Ô¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹