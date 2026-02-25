Çß²Öº×¡¢Ì¿Æü¤Ë¿û¸¶Æ»¿¿¤·¤Î¤Ö¡¡µþÅÔ¡¦ËÌÌîÅ·ËþµÜ
¡¡³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡¦¿û¸¶Æ»¿¿¤òº×¤ëËÌÌîÅ·ËþµÜ¡ÊµþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡Ë¤Ç25Æü¡¢Çß¤ò°¦¤·¤¿Æ»¿¿¤òÌ¿Æü¤Ë¤·¤Î¤Ö¡ÖÇß²Öº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶á¤¯¤Î²Ö³¹¡¢¾å¼·¸®¤Î·Ýµ¸¤äÉñµ¸¤¬¤¿¤Æ¤ë¤ªÃã¤ò²°³°¤Ç³Ú¤·¤àÌî¤À¤ÆÃã²ñ¤â³«¤«¤ì¡¢±«¤Î¹ß¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ï¥Æ¥ó¥È¤Î²¼¤Ç¤Ì¤ì¤¿Çß¤ò¤á¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µþÅÔ»ÔÆâ¤«¤éË¬¤ì¤¿Ê¿»³½ã»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤Æ¤â»Å»ö¤ÇÍè¤é¤ì¤º¡¢½é¤á¤Æ¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£Éñµ¸¤µ¤ó¤¬¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë»Ñ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·ËþµÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çß²Öº×¤Ï900Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£¶Æâ¤Ë¤Ï¹ÈÇß¤äÇòÇß¤Ê¤ÉÌó50¼ï¡¢Ìó1500ËÜ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¡¢3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤¬¸«º¢¤È¤¤¤¦¡£