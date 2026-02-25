¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿¡ÖVer.3.2.0¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï2·î25Æü¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿¡ÖVer.3.2.0¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹¹¿·¥Çー¥¿¤Ï¼«Æ°¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥Ë¥åー¤«¤é¼êÆ°¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Nintendo Switch 2 ¥½¥Õ¥È¡Ø¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿Ver.3.2.0¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤ò²÷Å¬¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ https://t.co/KmFrWNV2jk pic.twitter.com/7gFMDL8s54- Ç¤Å·Æ²¥µ¥Ýー¥È (@nintendo_cs) February 25, 2026
