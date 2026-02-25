WÇÕ¤Ç¡É»þ´Ö²Ô¤®ËÉ»ß¡É¥ë¡¼¥ëÄÉ²Ã¤«¡¡APTÁý²Ã¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ë²þÀµ¡Ä³¤³°ÊóÆ»¡Ö¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀ©Äê¤¹¤ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼É¾µÄ²ñ¡ÊIFAB¡Ë¤Ï¡¢6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤«¤é¡¢»î¹çÃæ¤Ë»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÉÃ¿ôÀ©¸Â¤ò¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÉé½ý¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤«¤é¡¢GK¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¡¢8ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀ®¸ù¤ÈÂª¤¨¤¿FIFA¤ÈIFAB¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£2·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤¬Â¿¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÎºÝ¡¢¼ç¿³¤Ë¤Ï¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ÊºÆ³«¤ÎÃÙ±ä¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Å«¤ò¿á¤¹ç¿Þ¤ò¼¨¤·¤¿¸å¡¢¼ê¤Ç5ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ÏÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÏÁê¼ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢IFAB¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤Ë¤â10ÉÃ¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤òÄ¶²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸òÂåÁª¼ê¤¬Æþ¤ì¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ê¬´Ö¤Ï1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£Áª¼ê¸òÂå¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï¡Ö¼ç¿³¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢¶³¦Àþ¤ÎºÇ¤â¶á¤¤ÃÏÅÀ¤«¤é¶¥µ»¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÎ¥¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ê¬´Ö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¥¹¥³¥¢¤äÂç²ñ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢GK¤ÎÉé½ý¤ÏÊÑ¹¹ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢IFAB¤Ï¾ÍèÅª¤ËGK¤ÎÉé½ý»þ¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¸òÂå¤¹¤ëµ¬Â§¤òÄê¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬GK¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò°ÍÑ¤·¡¢»î¹ç¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ÆÀï½Ñ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢WÇÕ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤¬¡Ö¿×Â®¤Ë½¤Àµ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½Äê¡¢2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÂà¾ì½èÊ¬¤¬ÌÀÇò¤ÊÈ½Äê¥ß¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â²ðÆþ¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁÇÁá¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ³ÎÇ§¤¬´°Î»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÌ¤Ã¤ÆÈ½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à·×Â¬¤Î¸·³Ê²½¤â´Þ¤á¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡Ê¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¡Ë¤òÄ¹¤¯¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤ÎÂÎÎÏÅª¤ÊÉé²Ù¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤òÁý¤ä¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë