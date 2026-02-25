¤¯¤ì¤Þ¤°UraN¡¢¤·¤Ê¤³¡õÌ¼¤ÈÇ°´ê¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ø ¡È¥Ô¥ó¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡É¥³¡¼¥Ç¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡ÛÄ¶¸ÄÀÇÉ¡È´ü¸ÂÀÚ¤ìJK¡É3¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¤¯¤ì¤Þ¤°¡É¤³¤È¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤ÎUraN¤¬2·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤ÈÌ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÐÏ¿¼Ô¿ô210Ëü¿ÍÄ¶YouTuber¡Ö¿ä¤·¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¥Ô¥ó¥¯¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç
UraN¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¤·¤Ê¤Ý¤³¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¡¦¤Ý¤³¡Ê°¦¾Î¡Ë¤È¤·¤Ê¤³¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ý¤³¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤Æ ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤Ê¤³¡×¤Èµ¤·¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ì¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¼ª¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤ÇÂ·¤¨¤¿2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï¤¢¤¤¤ê¤â¹çÎ®¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç ¤¦¤Á¤é¤¬1ÈÖ¥Ô¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤£¤êDX¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬°î¤ì¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¿ä¤·¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
UraN¤Ï¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤µ¤Ò¤È2023Ç¯1·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±»þ¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÐÏ¿¼Ô¿ô210Ëü¿ÍÄ¶YouTuber¡Ö¿ä¤·¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¥Ô¥ó¥¯¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç
¢¡¤¯¤ì¤Þ¤°UraN¡¢¤·¤Ê¤³¡õÌ¼¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
UraN¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¤·¤Ê¤Ý¤³¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¡¦¤Ý¤³¡Ê°¦¾Î¡Ë¤È¤·¤Ê¤³¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ý¤³¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤Æ ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤Ê¤³¡×¤Èµ¤·¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ì¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¤¯¤ì¤Þ¤°UraN¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¿ä¤·¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
UraN¤Ï¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤µ¤Ò¤È2023Ç¯1·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±»þ¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û