¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ»¦³²ÍÆµ¿¤ÎÂ©»Ò¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢ºÛÈ½¤ÇÌµºá¤ò¼çÄ¥
¡¡¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î23Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¾åµéºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤·¡¢ºá¾õÇ§ÈÝ¤ÇÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Ñ¤â¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë3¥õ·îÁ°¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤µ¤ó¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë½ÐÄî¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ãã¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï´Ý´¢¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë½é¤á¤ÆË¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ºÝ¡¢¼«»¦¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÃ»¤¤¿³Íý¤Î´Ö¡¢Èà¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼¡²ó¿³Íý¤ò4·î29Æü¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë°ì¸À¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ¤Î°äÂÎ¤¬¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü¤Î¤³¤È¡£ÍâÆüÄ«¤Ë¡¢É×ºÊ¤Î¼¡ÃË¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢Âè1µé»¦¿Íºá2·ï¤È¡¢Ê£¿ô¤Î»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÆÃ¼ì»ö¾ð¡×¤ÎÉÕÂÓ¡¢¥Ê¥¤¥Õ»ÈÍÑ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌôÊª°ÍÂ¸¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î2015Ç¯¤Î±Ç²è¡ØBeing Charlie¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢Èà¤¬¶¦Æ±µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½ª¿È·º¤ä»à·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ºá¾õÇ§ÈÝ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿1·î7Æü¤ÎË¡Äî¤Ç¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸î»Î¥¢¥é¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¼Ç¤¡£¸øÁªÊÛ¸î¿Í¤Î¥¥ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºá¾õÇ§ÈÝ¤Ï2·î23Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
