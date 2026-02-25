¤ï¤º¤«44Æü¤Ç°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²òÇ¤¡ÖêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡¡9ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ä·èÃÇ¤Ë¸½ÃÏ¶Ã¤¡Ö¾×·â¤À¡×
WBA¤Ï34ºÐ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥à¥¼¥¤´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡ÊWBA¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î24Æü¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥à¥¼¥¤´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ß³Ê·÷¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¤ÇÃÇ¹Ô¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¤Ë¡¢±Ñ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖtalkSPORT¡×¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥½¥ó»á¤Î¸åÇ¤¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«44Æü¸å¤Ë¥Û¡¼¥½¡¼¥ó¥º¤òµî¤ë¡×¤È¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥é¥à¥¼¥¤´ÆÆÄ¤Ï1·î11Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿9»î¹ç¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Ç¤â1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë·èÃÇ¡£¡¡¡ÖÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥à¥¼¥¤»á¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¸µ½êÂ°Áª¼ê¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤¬»ÃÄêÅª¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿9»î¹ç¤Ç1¾¡¤âµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Èá»´¤ÊÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿34ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£21°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¹ß³ÊÁè¤¤¤Ë´°Á´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ß³Ê·÷¤è¤ê¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤¤ï¤º¤«44Æü¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²òÇ¤·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥à¥¼¥¤»á¤¬1·î11Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂàÇ¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¾×·â¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WBA¤Ï12·î29Æü¤ÎQPRÀï°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï10»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¡£FAÇÕ¤ò5ÅÙÀ©¤·¤¿¸Å¹ë¤ÎºÆ·ú¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë