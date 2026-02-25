»Ê½ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¸«¤¨¤ëÂÐÏÃ·¿¥²¡¼¥à¤Ç³Ø¹»¸½¾ì¤ÎÍý²ò¤È¶¦ÁÏ¤ò¿¼¤á¤ë¡ª³Ø¹»»Ê½ñ¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¥¯¥¨¥¹¥È¡×
³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤Î¡Ö¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ·¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê½ñ¤Î»Å»ö¤ò¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤Ø¤Ä¤Ê¤°Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î¤ËForGood¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤àÄ©Àï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¸ø³«»þ´ü¡§2026Ç¯2·îÊç½¸ÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î13ÆüÌÜÉ¸¶â³Û¡§250,000±ß¡ÊAll-in·Á¼°¡Ë´óÂ£ÂÐ¾Ý¡§¶µ°÷ÍÜÀ®·ÏÂç³Ø200¹»¸ø³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§ForGood
³Ø¹»»Ê½ñ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢³Ø¹»»Ê½ñÎò10Ç¯¤Î¡Ö¤ä¤³¡×»á¤¬¸½¾ì·Ð¸³¤È¹ÔÀ¯·Ð¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹ForGood¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢»Ù±ç¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤Çµ¯¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ò¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à²½¤·¡¢»Ê½ñ¡¦¶µ¿¦°÷¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦³ØÀ¸¤¬Î©¾ì¤ò±Û¤¨¤ÆÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¨¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç²ò¤¯¥¯¥¨¥¹¥ÈÀß·×¤È¼ÂÁ©¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
°ìÈÌÁØ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÂÐ¾Ý¡§145Ì¾¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¡§80%°Ê¾åÂè»°¼Ô¥ë¡¼¥ë¸¡¾Ú¡§140Ì¾°Ê¾å
¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¤¬±«¤Ç¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡×¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤ÈµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¤Ê¤«¤Þ¥«¡¼¥É¤È¤É¤¦¤°¥«¡¼¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åú¤¨¤ò°ì¤Ä¤Ë¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤Âç´îÍø·¿¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤È½ÃÇÎÏ¤ÈÂÐÏÃÎÏ¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
»Ê½ñÆ±»Î¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ¿¦°÷¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¶ÈÌ³Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ëOJT¶µºà¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ëÀß·×¡£
»Ù±ç¤Î¹¤¬¤ê¤È7Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÅþÃ£ÌÜÉ¸
»Ù±çÁí³Û¡§306,583±ßÃ£À®Î¨¡§122%»Ù±ç¼Ô¿ô¡§61¿Í»Ä¤êÆü¿ô¡§17Æü
¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸»þÅÀ¤Î¿ÊÄ½¤ÏÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ìÍý²ò¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¿ô»ú¤Ç¤â²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¡¢º£¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬Âç³ØÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë7Ç¯¸å¤Ë¡Ö³Ø¹»»Ê½ñ¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ëÀìÌç¿¦¡×¤È¸À¤¨¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦·Ú¤ä¤«¤ÊÆþ¸ý¤«¤é¡¢ÂÔ¶ø¤äÏ¢·È¤Î²ÝÂê¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ëÆ³Àþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¤ÏÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÏÈ½ÃÇ¤ÈÄ´À°¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î²¹ÅÙº¹¤òËä¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤¶¦ÄÌ¸À¸ì¤òÆÏ¤±¤ë°ìºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
