¡¡¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÎÁ°´üÆüÄø¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤¬25Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³Âç³Ø¤Ç¤â»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï±«¤ÎÃæ¡¢Î×»þ¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÇÅþÃå¤·¤¿¼õ¸³À¸¤¬ÂÁá¤Ë»î¸³²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Î»î¸³¤Ï10¤Î³ØÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1492¿Í¤ÎÊç½¸¤ËÂÐ¤·¤Æ4205¿Í¤¬»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï2.8ÇÜ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ò0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ï¡¢°å³ØÉô¤È»õ³ØÉôÌô³ØÉô¤ÎÌô³Ø²Ê¤ÇÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï3·î7Æü¤Ç¤¹¡£