ÆüËÜ¥Ï¥àÀ¾ÀîÍÚµ±¤¬7Ç¯±Û¤·¡ÈÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡ÉÅ¾¸þÄ©Àï ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡×¤¬°Õ³°¤Ê·Á¤Ç·ë¼Â¤¹¤ë¤«
¡ÖÃ±ÂÇ¤Ï¸«Ë°¤¤¿¡×¨¡¨¡»Ø´ø´±¤Î¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¸«»ö±þ¤¨¤¿¡£
¡Ú»øJ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤¬·ãÇò¤·¤¿¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÎÅ¿Ëö¡¢·»µ®Ê¬¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°¦
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿À¾ÀîÍÚµ±¡Ê33=¼Ì¿¿¡Ë¤¬23Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡È¥Á¡¼¥à1¹æ¡É¤È¤Ê¤ë¥½¥íÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ïºå¿À¤Î3ÈÖ¼ê¡¦´äÄç¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÀÚ¤ì¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Àî¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï2018Ç¯¤Î10ËÜ¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯½ÓÂ¹ªÂÇ¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤«¤éÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÅ¾¿È¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¾Àî¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿19Ç¯¡¢À¾Àî¤ÏËÜ»æ¤ÎÄ¾·â¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö²¼È¾¿È¤Ï¿åÊ¿¤Ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤Í¤¸¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤È²¼¤ÎÆ°ºî¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÇ±Å¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÆ°ºî¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÅö»þ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï18Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î48ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡£À¾Àî¤Ï19Ç¯¤Î3·î¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤é¤ÎÂÇ·â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾Àî¤Ï¡¢
¡Ö¡Ø¶»¤ò³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾åÈ¾¿È¤µ¤¨³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤È¤Ç¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë²óÅ¾¡¢Ç±Å¾Æ°ºî¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤È¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ÎÌ´¤³¤½¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7Ç¯±Û¤·¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ï»øJ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£³ÆÁª¼ê¤¬¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ä³Ð¸ç¡¢°Õ³°¤ÊÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï´ØÏ¢µ»ö¤«¤éÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£