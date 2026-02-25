°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î±ê¤¬¶î¤±¾å¤¬¤ë°ËÅì¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤òÂÎ´¶¡ª°ËÅì»Ô¡ÖÂè47²óÂç¼¼»³ »³¾Æ¤¡×
°ËÅì¤Î½Õ¤ò¹ð¤²¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÂç¼¼»³ »³¾Æ¤¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î8Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÂç¼¼»³¤Ç¡¢¤ªÈ¾Æ¤¤«¤éÁ´»³¾Æ¤¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤à¹Ô»ö¹½À®¤Ç¤¹¡£
»³Á´ÂÎ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤È¡¢700Ç¯Í¾¤êÂ³¤¯Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤¬Æ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÅß¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ»þ´Ö¡§9:15¡Á13:00¡ÊÍ½Äê¡Ë²ñ¾ì¡§Âç¼¼»³¡ÊÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÃÓ672-2¡Ë±ä´üÆü¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
Âç¼¼»³¤Ï¡¢¤ªÏÐ¤òÉú¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ËÅì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¹¡£
»³Ï¼¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¤¡×¤Ï»³¾Æ¤´ÑÍ÷¤ÎÄêÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÁð²Ö¤È»³·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ø±à¤Ç¤¹¡£
Âè47²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼°Åµ¡¦¿À»ö¡¢¤ªÈ¾Æ¤¡¢Á´»³¾Æ¤¤òÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¸ø¼°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ³«ºÅÃæ¡£
Á´»³¾Æ¤¤Î¿Ê¹Ô¤È±ê¤Î¸«³Ø¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
Á´»³¾Æ¤³«»Ï¡§12:00¡Á²ÐÀþÅþÃ£ÃÏÅÀ¡§É¸¹â580m¤Î»³ÄºÍè¾ìµ¬ÌÏ¡§ËèÇ¯¿ôËü¿Í
Á´»³¾Æ¤¤Ç¤Ï¡¢»³Ï¼¤«¤éÅÀ¤¤¤¿²Ð¤¬¼ÐÌÌ¤òÂÓ¾õ¤Ë¹¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é»³Äº¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î±ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤ëÇò±ì¤ÎÂÐÈæ¤¬Âç¤¤¯¡¢±óÌÜ¤Ç¤â¿Ê¹Ô¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Âç¼¼»³»³¾Æ¤¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åß·Ê¿§¤«¤é½Õ·Ê¿§¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÀáÌÜ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢°ËÅì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨Àá±é½Ð¡£
¤ªÈ¾Æ¤´ÑÍ÷¤Î¿Í¿ôÀ©¸Â¤È°ÂÁ´´ÉÍý
¤ªÈ¾Æ¤³«»Ï¡§9:15¡Á»³Äº¸«³Ø¿Í¿ô¡§600Ì¾¸ÂÄê¼°Åµ¡¦¿À»ö¡§10:40¡Á³«ºÅ²ÄÈÝÈ½ÃÇ¡§ÅöÆü7:00º¢¾¾ÌÀÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡§ÅöÆü7:00¡Á¾¾ÌÀÈÎÇäËÜ¿ô¡§60ËÜ¡Ê1ËÜ3,000±ß¡¦1²ÈÂ²2ËÜ¤Þ¤Ç¡Ë
¤ªÈ¾Æ¤¤Ï²Ð¸ý¼þÊÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»³Äº¸«³Ø¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÆþ¾ì¿Í¿ô¤ÈÍ·ÊâÆ»¤Ëµ¬À©¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ»²²Ã¤Î¾¾ÌÀÅÀ²Ð¤ÏÀ°Íý·ôÊý¼°¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã´õË¾¼Ô¤ÏÄ«¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤ò´ð½à¤Ë¹ÔÆ°·×²è¤òÁÈ¤à¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅý¹Ô»ö¤ò»Ù¤¨¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¤Î¤â¸½ÃÏ´ÑÍ÷¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡ª
»³Äº»¶ºö¤Ç¤ï¤«¤ëÂç¼¼»³¤ÎÃÏ·Á¤ÈÄ¯Ë¾
Ê®²Ð¸ý¼þÄ¹¡§Ìó1km»¶ºö¥ë¡¼¥È¡§¤ªÈ½ä¤ê
»³Äº¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¹¤êÈ¾õ¤Î²Ð¸ýÃÏ·Á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¡¢Âç¼¼»³¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÈ½ä¤ê¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¡¢°ËÆ¦¼·Åç¡¢ÁêÌÏÆç¤Þ¤Ç»ë³¦¤¬³«¤¡¢³¤¤È»³¤òÆ±»þ¤ËË¾¤à°ËÆ¦¤é¤·¤¤Å¸Ë¾¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»³¾Æ¤ÅöÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»³È©¤ÎÊÑ²½¤òÄÉ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ù
¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¤¼þÊÕ¤«¤é¤Î´ÑÍ÷·×²è¤È¥¢¥¯¥»¥¹
´ÑÍ÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¤Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§¼«²ÈÍÑ¼Ö500Âæ¡¦¥Ð¥¹10Âæ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹ÌÜ°Â¡§°ËÆ¦¹â¸¶±Ø¤«¤éÌó12Ê¬¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹ÌÜ°Â¡§°ËÅì±Ø¤«¤éÌó30Ê¬
¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¤¤ÏÂç¼¼»³Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»³¾Æ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òÌÌ¤ÇÄÉ¤¨¤ë´ÑÍ÷ÃÏÅÀ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÈê±Û¤·¤Ë¤ªÏÐ·¿¤Î»³ÂÎ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¹½¿Þ¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹Ô»öµÏ¿¤ò»Ä¤¹»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
»³¾Æ¤¤ÈÁá½Õ¤Î²Ö·Ê¿§¤òÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢°ËÅì´Ñ¸÷¤Î¶¯¤ß¡£
Âç¼¼»³»³¾Æ¤¤Ï¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È¼«Á³ÊÝÁ´¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤È»²²Ã¥ë¡¼¥ë¤ò»öÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÅöÆü¤Î°ÜÆ°¤È¸«³Ø¤¬¤°¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î±ê¤¬¶î¤±¾å¤¬¤ë°ËÅì¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤òÂÎ´¶¡ª
°ËÅì»Ô¡ÖÂè47²óÂç¼¼»³ »³¾Æ¤¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Âè47²óÂç¼¼»³ »³¾Æ¤¤Î³«ºÅÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. ¹ÓÅ·»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ä´üÆü¤Ï2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¡¢³«ºÅ²ÄÈÝ¤ÏÅöÆü7:00º¢¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. ¾¾ÌÀÅÀ²ÐÂÎ¸³¤ÏÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅöÆü7:00¤«¤éÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡¦ÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢60ËÜ¸ÂÄê¤Ç1ËÜ3,000±ß¡¢1²ÈÂ²2ËÜ¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q. »³Äº¤Ç¤Î¤ªÈ¾Æ¤¸«³Ø¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á600Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢Í·ÊâÆ»¤Îµ¬À©¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
