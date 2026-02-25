´Ú¹ñ½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¸ÞÎØ2´§¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¡¢aespa¥«¥ê¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¿·½÷Äë¡×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¥«¥ê¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥¤¥¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏÆ©ÌÀ¤ÊÈ©¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼ªÌÜ¸ýÉ¡¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç²Î¼ê¤Î¥½¥ó¥ß¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÉ¹¾å¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¥ª¡¼¥é¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥«¥ê¥Ê¤ÈÎÙ¤Ç¤âÎô¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï2026¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤È3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Ç´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£