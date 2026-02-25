ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¿ôÃÍÀß·×¤ÇËá¤¤¤¿¼¡À¤Âå¥Á¥¿¥óÈ¤¡ªEverflow¡Ö64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¡×
Makuake¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î64¥Á¥¿¥óÈ¤¡ÖÁóÎ§ -SORITSU-¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î20Æü»þÅÀ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¤ÀèÌó1.7mm¤È0.2mm¹ï¤ß¤ÎÈùºÙ²Ã¹©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æü¾ï¤Î¡ÈÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤µ¡É¤òÀß·×¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¸ø³«¤Ï2026Ç¯2·î27Æü(¶â)21:59¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¿©Âî¤Î½êºî¤òÀ°¤¨¤¿¤¤ÁØ¤«¤é»Ù±ç¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Everflow¡Ö64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¡×
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§MakuakeÈÎÇä½ªÎ»¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)21:59Äê²Á¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMakuakeÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê1Á·¡Ë¡§9,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMakuakeÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê2Á·¡Ë¡§19,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´Ä¹¡§230mmÈ¤Àè·Â¡§Ìó1.7mm
Everflow¤Ï¡¢¥Á¥¿¥óÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁóÎ§¡×¤Ï¡¢±§ÃèÁÇºà¤È¤µ¤ì¤ë64¥Á¥¿¥ó¤ÈÊ¡°æ¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î19Æü»þÅÀ¤Ç»Ù±ç¼Ô762¿Í¡¢»Ù±çÁí³Û835Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ÃíÌÜºî¡ª
È¤Àè1.7mm¤È0.2mmÈùºÙ²Ã¹©¤ÇÁÀ¤¦ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤µ
È¤Àè·Â¡§Ìó1.7mmÈùºÙ²Ã¹©¡§0.2mm¹ï¤ß¤Î¹Â²Ã¹©
Æ¦¤¬Æ¨¤²¤ë¡¢ÌÍ¤¬³ê¤ë¡¢¾®¹ü¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¤Àè·Á¾õ¤ò¿ôÃÍÀß·×¤ÇµÍ¤á¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
Ä¶ÀÜ¼Ì¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹Â¤Îµ¬Â§À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÀÜÃÏÌÌ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î²Ã¹©°Õ¿Þ¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙ¿È¤È°ÂÄê´¶¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡¢¼ÂÍÑÍ¥Àè¤ÎÀèÃ¼Àß·×¡£
64¥Á¥¿¥óÁÇºà¤ÈÍÛ¶Ë»À²½¤¬¤Ä¤¯¤ë¿©Âî¤ÎÂ¸ºß´¶
ÁÇºà¡§Ti-6Al-4V¡Ê64¥Á¥¿¥ó¡ËÈ¯¿§Êý¼°¡§ÍÛ¶Ë»À²½
ºÎÍÑÁÇºà¤Î64¥Á¥¿¥ó¤Ï¶¯ÅÙÆÃÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢ºÙ¿È·Á¾õ¤Ç¤âÊÑ·Á¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿¼¤¤Áó¿§¤ÏÅÉÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÛ¶Ë»À²½¤Ë¤è¤ëÈ¯¿§¤Î¤¿¤á¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶âÂ°¤é¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹õ¤ä¥°¥ì¡¼¤Î´ï¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë¡¢È¤¤ÎÀÄ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ±Ç¤¨¤ëÇÛ¿§¥Ð¥é¥ó¥¹¡ù
Ê¡°æ¤Î¼ê»Å»ö¤¬»Ù¤¨¤ëÈùºÙ²Ã¹©¤ÈÎÌ»ºÉÊ¼Á
²Ã¹©µòÅÀ¡§Ê¡°æ¸©¿Ê¹Ô¾õ¶·¡§À½Â¤Á°¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§ÃÊ³¬
Æñ²Ã¹©ÁÇºà¤Î64¥Á¥¿¥ó¤ËÈùºÙ²Ã¹©¤òÆþ¤ì¤ë¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢À£Ë¡ºÆ¸½À¤ÈÉ½ÌÌÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤¬ÎÌ»º»þ¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦Ëá¹©Äø¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¹âÂ®²óÅ¾ÂÎ¤ò°·¤¦ÀºÌ©ºî¶È¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢»Å¾å¤²ÉÊ¼Á¤òµÍ¤á¤ë¸½¾ì¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©¶ÈÁÇºà¤ÎÀÇ½¤È¼êºî¶È¤ÎÀºÅÙ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¤¤Î¿Ä¤Ç¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦Æ»¶ñ¤Û¤É¡¢ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¼ê¤ÎÆ°¤¤Î³ê¤é¤«¤µ¤¬¿©»öÂÎ¸³¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÁóÎ§¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¿ô»ú¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©Âî¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î½êºî¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ëÊý¸þ¤ØÀß·×¤ò´ó¤»¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¿ôÃÍÀß·×¤ÇËá¤¤¤¿¼¡À¤Âå¥Á¥¿¥óÈ¤¡ª
Everflow¡Ö64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Everflow 64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Äê²Á¤Ï12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Everflow 64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
MakuakeÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê1Á·¡Ë¤Ï9,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Everflow 64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
MakuakeÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê2Á·¡Ë¤Ï19,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¿ôÃÍÀß·×¤ÇËá¤¤¤¿¼¡À¤Âå¥Á¥¿¥óÈ¤¡ªEverflow¡Ö64¥Á¥¿¥óÈ¤ ÁóÎ§ -SORITSU-¡× appeared first on Dtimes.