韓国文化を知らせている徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授が最近中国のネットユーザーと推定される交流サイト（SNS）利用者からメッセージ爆弾を受けたと明らかにした。

徐教授は25日にフェイスブックで「この1週間に世界各地で間違って使われている『チャイニーズニューイヤー』の表記を『ルーナーニューイヤー』表記に変えようというキャンペーンを広げた。その結果、国連、アップル、大英博物館など世界的な機関と世界的企業でまだ『チャイニーズニューイヤー』と表記しているのを確認できた」とした。

続けて「このため多くの中国ネットユーザーが私のSNSアカウントにきてコメントとDM（ダイレクトメッセージ）でテロを行った。ほとんどの内容は『韓国は文化泥棒国』『チャイニーズニューイヤーを盗んでソルラル（韓国旧正月）を作った』など根拠のないレスと悪口を1週間ずっと絶えず付けた。すべて遮断しようとちょっと苦労した」とした。

徐教授は「去年の秋夕（チュソク）にはEPL名門球団であるマンチェスター・シティが韓国の伝統名節『秋夕』を記念する動画を上げると中国ネットユーザーが自国の文化を盗んだとして強く反発した。世界が韓流に熱狂したため中国ネットユーザーの劣等感は次第に大きくなっている」と話した。

徐教授は「韓国が中国文化を盗んだという主張をやめ、韓国ドラマと映画、芸能など多様な文化コンテンツを盗み見するのをやめなさい。韓国企業の人気商品のコピー品を作ってこれ以上世界に流通させないよう願うばかり」と付け加えた。