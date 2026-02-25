È¯´ÀÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊäµë¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¡ªPrecision Fuel & Hydration¡ÖÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¡õ´°Áö¥»¥Ã¥È¡×
ÅÅ²ò¼ÁÊäµë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPrecision Fuel & Hydration¡×¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¿·½ÉÅ¹¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
»î°û¤È»î¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎÊäµë¤ò¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
È¯´ÀÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ç»ÅÙÁªÂò¤È¥¸¥§¥ëÊäµë¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈæ³Ó¤Ç¤¤ëÅ¹Æ¬´ë²è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Precision Fuel & Hydration¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¿·½ÉÅ¹ ½é½ÐÅ¸¡×
½ÐÅ¸Æü¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦2·î23Æü¡Ê·î¡Ë½ÐÅ¸»þ´Ö¡§2·î22Æü 11:00¡Á19:00½ÐÅ¸»þ´Ö¡§2·î23Æü 10:00¡Á18:00²ñ¾ì¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¿·½ÉÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-23-7¡ËMakuake¼ÂÀÓ¡Ê2026Ç¯2·î19Æü»þÅÀ¡Ë¡§»Ù±ç¼Ô762¿Í¡¦»Ù±çÁí³Û835Ëü±ß
¥È¡¼¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢°å³ØÅª¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³Î¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¿·½ÉÅ¹¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¤«¤éÊäµë¿©¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤Âç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï±Ñ¹ñÈ¯¤ÎPrecision Fuel & Hydration¤òÈÎÇä¤·¡¢¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤Î»î°û¡¦»î¿©²ñ¤â¼Â»ÜÃæ¡£
´°Áö¥»¥Ã¥È¤Î¹½À®¤È¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÊäµë¥Õ¥í¡¼
¥»¥Ã¥È¼ïÊÌ¡§´°Áö¥»¥Ã¥È¡¡¿´°Áö¥»¥Ã¥È¢¡Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡ËÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»þ¥¸¥§¥ëËÜ¿ô¡§3ËÜPH1500¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§2ÂÞPH1000¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§2ÂÞ
´°Áö¥»¥Ã¥È¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÅÅ²ò¼Á¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤ò°ìÏ¢¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
´°Áö¥»¥Ã¥È¢¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥§¥ë¤ò´Þ¤à¹½À®¤Ç¡¢½ªÈ×¤Î¥Ú¡¼¥¹°Ý»ý¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êäµë·×²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êäµë¤ËÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤Âç²ñÅöÆü¤ò¡¢»öÁ°½àÈ÷¤Ç°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÀï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
PH500¡¦PH1000¡¦PH1500¤ÇÁª¤ÖÅÅ²ò¼ÁÇ»ÅÙ
PH500¡§¿å1000ml¤¢¤¿¤ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à500mg¡Ê2¾û¡ËPH1000¡§¿å1000ml¤¢¤¿¤ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à1000mg¡Ê2¾û¡ËPH1500¡§¿å1000ml¤¢¤¿¤ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à1500mg¡Ê2¾û¡Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È1¾û¡§Ìó12kcal
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÇ»ÅÙº¹¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢È¯´ÀÎÌ¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
ÇòÇØ·Ê¤ÎÀ½ÉÊ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢·È¹ÔÀ¤È»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤Î°ã¤¤¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎÃ¦¿åÂÐºö¤È»öÁ°Êäµë¤ò¡¢Æ±¤¸Àß·×»×ÁÛ¤Ç¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
PF30¥¸¥§¥ë2¼ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È»È¤¤Ê¬¤±
PF30¥¸¥§¥ë¡§Ãº¿å²½Êª30g¡Ê120kcal¡ËPF30¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¸¥§¥ë¡§120kcal¡Ü¥«¥Õ¥§¥¤¥ó100mgÌ£Àß·×¡§¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê´»µÌ·ÏÀ®Ê¬Êý¿Ë¡§¿Í¹©À®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ
PF30¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö30g carb¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ç¤âÊäµëÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë°û¤ß¿´ÃÏ¤Ç¡¢¥¸¥§¥ë¤Î½Å¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤È¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¿¥¤¥×¤ò¶è´Ö¤´¤È¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¼ÂÀï¸þ¤¤Ç¤¹¡ù
Å¹Æ¬½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤Ì£¤ä¹¢±Û¤·¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¯´ÀÎÌ¤ÈÊäµëÎÌ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÊªÈæ³Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯´ÀÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊäµë¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¡ª
Precision Fuel & Hydration¡ÖÅÅ²ò¼Á¥É¥ê¥ó¥¯¡õ´°Áö¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ½ÐÅ¸¤Ï¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤È2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
Q. ½ÐÅ¸»þ´Ö¤Ï²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©
2·î22Æü¤Ï11:00¡Á19:00¤Ç¡¢2·î23Æü¤Ï10:00¡Á18:00¤Ç¤¹¡£
Q. PF30¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¸¥§¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
1ÂÞ¤¢¤¿¤ê100mg¤Ç¤¹¡£
Q. PH1500¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÎÌ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿å1000ml¤Ë2¾û»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç1500mg¤Ç¤¹¡£
