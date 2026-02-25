¡ÖÇä½Õ¤Ï¿Í¤ÎËÜÇ½¤Ëº¬¤Å¤¯¤â¤Î¡×ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Îò»ËÇØ·Ê
¡¡Ãë´Ö¤Î¿·½É¡¦Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤âµÒ¤òÂÔ¤Ä³¹¾«¤¿¤Á¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡ÈÇäÇã½Õ¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤ë¤È¡¢¿ÍÎà»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢ÌëÂë¡¢Àï¸å¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î³¹¾«¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥á¥ê¡¼¡×¤Ø¤È¹Ô¤Ãå¤¯¡£³¹¤ËÎ©¤Ä½÷À¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸Å¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÃÏÂ³¤¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡Û¿§µ¤¤¿¤À¤è¤¦²¼Ãå»Ñ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤â¡Ä¥Ê¥¾¤ÎÅç¡Ø»°½Å¸©¡¦Çä½ÕÅç¡Ù¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¡ÚÎ¢¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥¶¡Ä¡Û
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¹âÌÚ¿ðÊæ»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥Ý É÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ÊÀ¶ÃÌ¼ÒPublico¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¿ÍÎà»Ë¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë³¹¾«
¡¡2025Ç¯4·îÃæ½Ü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂçµ×ÊÝ¸ø±à¡×³¦·¨¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤âÃë¤«¤é¿ôÌ¾¤Î³¹¾«¡ÊÎ©¤Á¤ó¤Ü¡Ë¤¬µÒÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¼Êý²á¤®¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ø¤ÈÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë·Á¤Ç¿Í¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¶öÁ³¡¢¤·¤Ð¤·¤Î¸ò¾Ä¸å¤ËÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¼ã¤¤½÷À¤ÈÃæÇ¯¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£³¹¾«Îò7Ç¯¤Î30Âå½÷À¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¡È¸ò±ï¡É¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¤Ï¡Ê·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¡Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¥¥Ä¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£³°¹ñ¿Í¤À¤È¡¢·Ù»¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ¤Ç¤ÎÇäÇã½Õ¤Ï¸ò±ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø±à¤Ç¸ò¾Ä¡½¡½¤½¤Î¸ø¤È¸ò¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½÷À¤È¡Ö±ï¤ò·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¿·¸ì¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤äÇäÇã½Õ¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçµ×ÊÝ¸ø±à¡×³¦·¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Î¤ê¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â³¹¾«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡½¡½¥ë¡¼¥Ä¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
³¹¾«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¡¡³¹¾«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¤Ò¤â¤È¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¯¸»¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤òÃ©¤ë¤È¿ÍÎàÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£ÀÉ÷Â¯¸¦µæ²È¤Î¾¾Âô¸â°ì¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇä½Õ¤Ï¿Í¤ÎËÜÇ½¤Ëº¬¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÈÎ©·¯¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤ËÇä½Õ¤ÎÎò»Ë¤â¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë³¹¾«¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Î©·¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂÍøÂº»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆµþÅÔ¤Ë¿·¤¿¤ÊËëÉÜ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¼¼Ä®»þÂå¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¾åµþ¡Ê¸½ºß¤ÎµþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡¢Ãæµþ¶è¤Î°ìÉô¡Ë¤Î¼¼Ä®ÄÌ¤ÎÏ©¾å¤ÇµÒ¤ò¼è¤Ã¤¿Í·½÷¤Î¤³¤È¤À¡£ÌîÅÄÆ£È¬Ïº¤Ë¤è¤Ã¤Æ1744Ç¯¡Ê±äµý¸µÇ¯¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¼·½½°ìÈÖ¿¦¿Í²Î¹ç³¨´¬¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Å¹¤Ç½Õ¤òÇä¤ë¡ÖÄÔ»Ò·¯¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Âô¤µ¤ó¤Ï³¹¾«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÄêµÁ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¾ì¤ÇËÜ¿Í¤¬µÒ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÒ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸ò¾Ä¤·¤ÆÇä½Õ¤ò¤¹¤ë¾«ÉØ¤Î¤¦¤Á¡¢¾«²ÈÅù¤ËÂ°¤µ¤º¡¢¸Ä¿ÍÇä½Õ¤ò¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ë³¹¾«¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Î¡ÖÎ©·¯¡×°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¸¥¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¸øÇ§¤µ¤ì¤¿¾«--¸ø¾«¤¬Æ¯¤¯µÈ¸¶Í·³Ç¤Ï1617Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊ¤«¤é¹âÎæ¤Î²Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸µÏ½Ç¯´Ö¡Ê1688¡Á1704Ç¯¡Ë¤Î¸å´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½îÌ±¤ÏÆâÆ£¿·½É¡¢ÉÊÀî¡¢ÈÄ¶¶¡¢Àé½»¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¸ø¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Çä½ÕÉØ¤¬Â¿¤¯¤¿¤à¤í¤¹¤ë¾ì½ê¡½¡½²¬¾ì½ê¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ë»ä¾«·¢¤ÇÍ·¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ä¾«·¢¤âÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂçÈËÀ¹¤·¤¿¤Î¤¬¡ÈÌëÂë¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌëÂë¤È¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î³¹¾«¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð¤Æ¤¤ÆÌî³°¤ä²¾¾®²°¤ÇÇä½Õ¤·¤¿Í·½÷¤Î¤³¤È¤À¡£¸ø¾«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤¿À¸³èº¤µç¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢²¼µéÍ·½÷¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡£ÇòÊ´¤òÅÉ¤Ã¤Æ´é¤ò¤´¤Þ¤«¤·¡¢¤«¤Ä°Å°Ç¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆµÒ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¤Þ¤ÇÈô¤Ö¤¬¡¢ÌëÂë¤Ï¤½¤Î¤¤¤Ç¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢ÇòÅÉ¤ê¤Î¸ü²½¾Ñ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç³¹³Ñ¤Ë½ÐË×¤·¤Æ²£ÉÍ¤ÎÉ÷·Ê¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÏ·½÷¡½¡½¥á¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÎÃæÂ¼¹â´²¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà½÷¤ÎÈ¾À¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¥á¥ê¡¼¡Ù¡Ê2006Ç¯¸ø³«¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê³¹¾«¤À¡£ËÜÌ¾ÉÔ¾Ü¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥á¥ê¡¼¡×¡£
¡¡ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¥á¥ê¡¼¤«¤Ä¤ÆÇò²½¾Ñ¤ÎÏ·¾«ÉØ¤¬¤¤¤¿¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¶·É¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤¿1921Ç¯¤Ë²¬»³¸©Æâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥ê¡¼¤Ï¡¢8¿Í·»Äï¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¼Â²È¤ÏÇÀ²È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÀÄÇ¯³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¤Ï¡¢¹ñÅ´¡Ê¸½JR¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¿¦°÷¤È·ë¤Ð¤ì¡¢»ÒÊõ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢·³¼û¹©¾ì¤ËÆ¯¤¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¶ì¤Ë³¤¤Ë½Ð¤Æ¼«»¦Ì¤¿ë¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç·ëº§À¸³è¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÇËÃ¾¡£½ªÀï¸å¤ÏÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ¤ÎÎÁÄâ¤Ç½÷ÃæÊô¸ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÎÁÄâ¤Ç¤Î½÷ÃæÀ¸³è¤Î¾ÜºÙ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤¢¤È¤Ëµ¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾¤òÎ¥¤ì¤¿¥á¥ê¡¼¤Ï1952Ç¯¤´¤í¡¢²£ÉÍ¡¦°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Ç³¹¾«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ê¡¼¤Ï1995Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÅß¤Ë¿ÍÃÎ¤ì¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¸Î¶¿¤¬¤¢¤ë²¬»³¸©Æâ¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÍ¾À¸¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡2005Ç¯1·î17Æü¡¢84ºÐË×¡£¿´ÉÔÁ´¤À¤Ã¤¿¡£ÌëÂë¤«¤é¥á¥ê¡¼¤Ø¡£¥á¥ê¡¼¤«¤é¸½Âå¤Î³¹¾«¤Ø¡½¡½¡£°ì¸«¡¢´ØÏ¢À¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Î¤Á¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥é¥À¤òÇä¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÎà»÷À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
