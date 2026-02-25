¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÆüËÜ»°Ô¢¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡ÖÀµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤¿Æ»¤ò´Ó¤¯¿Í¡¹¤Ø¤Î»¿²Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢4·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÆüËÜ»°Ô¢¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¿·¶Ê¡Ö²Ð¼ï¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡ßBABYMETAL°Û¿§¥³¥é¥Ü¶Ê¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ë ¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂè2´üPV
¡¡¡ØÆüËÜ»°Ô¢¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ØÎ¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ôÌó70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£¥¢¥Ë¥á¤ÏAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢4·î5Æü21»þ¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£4·î6Æü21»þ¤è¤êU-NEXT¤ÇÃÏ¾åÇÈÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢24»þ¤è¤êTOKYO MX¡¦BSÆü¥Æ¥ì¤Û¤«³Æ¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÂ¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤Ë¤Ï¤¶¤é¤¶¤é¤·¤¿ÂçÃÏ¤ÎËà»¤¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢
¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¤è¤ê¶¯¤¯Ç³¤¨¤ë¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤ò¿©¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
²æ¡¹¤Ï¼«¤é¤òË¸¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¹¤éÎÈ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´öÅÙ¤âÁªÂò¤ò½Å¤Í¡¢Àµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤¿Æ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢
º£¤Ï¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤½¤ÎÀè¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î»¿²Î¤Ç¤¹¡£
