¡¡Àï¸å¤Îº®Íð¤Ï¡¢³¹¾«¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£¥É¥ä³¹¡¢²¬¾ì½ê¡¢¤½¤·¤Æ¿ÊÃó·³¸þ¤±°Ö°Â»ÜÀßRAA¡½¡½¿·½É¤Ë¿Í¤ÈÍßË¾¤ò½¸¤á¤¿¡È¥Ï¥Ö¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥è¥³¥Ï¥Þ¥á¥ê¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼´¤Ë¡¢¡Ö¸ò±ï¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÉ¬Á³¤Î¹½Â¤¤ò¡¢Îò»Ë¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡£
【衝撃写真】色気ただよう下着姿のコンパニオンも…ナゾの町『三重県・売春町』で働く女性たち【裏にはヤクザ…】
ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』(朝日社Publico)より一部抜粋してお届けする。(全2回の2回目/最初から読む)
Çä½ÕÉØ¤Î¤¿¤à¤í¤¹¤ëÀï¾ì
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¾Âô¤µ¤ó¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ë³¹¾«¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¬¾ì½ê¤«¤é»ä¾«·¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Å·ÊÝ¤Î²þ³×¤ÇÌëÂë¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸ò±ï¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¤Î¿Í´Ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÈÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ï¥Ö¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ö¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ²¬¾ì½ê¤À¤Ã¤¿ÆâÆ£¿·½É¡½¡½¤¤¤Þ¤Î¿·½É°ì¡¦ÆóÃúÌÜÉÕ¶á¡½¡½¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤Î³¹¾«¤¿¤Á¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤È¿äÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤«¤é¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤ËÆâÆ£¿·½É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÀ¼£ÄÌ¤ê¡¦¿·½É¸òº¹ÅÀ¤è¤êÅì¤Ø60¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡½¡½´Ê°×½ÉÇñ½ê¤¬¸½Â¸¤¹¤ë¿·½É»ÍÃúÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢1947Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°°Ä®¡×¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¡ÖÆîÄ®¡×¡Ê¸½ºß¤Î¿·½É¶èÆîÄ®¤È¤ÏÊÌ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥ä³¹¤Ç¡¢Àï¸å¤Îº®Íð´ü¤Ë¤Ï¡Ö°°Ä®¤Î¥É¥ä³¹¤òÔÍ¤È¤¹¤ë³¹¾«¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°°Ä®¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë³¹¾«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¡á»ä¾«·¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¡Ø¿·ÅìµþÉ´·Ê¡Ù¡ÊÉÚÅÄ±Ñ»°Ãø¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò½ÐÈÇ¶É¡Ë¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Òµì¾Î°°Ä®³¦·¨¤Ï¡¢ÀÎÎ®¤Ë¤¤¤¦ÌÚÄÂ½É³¹¡¢¥è¥³Ê¸»ú¤Ç¤¤¤¦¥Ù¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¤¤é¤Î³¹¤Î°Å¥ä¥ß¤ÎÃæ¤Ï¡¢Çä½ÕÉØ¤Î¤¿¤à¤í¤¹¤ë¡¢Ìë¤Ò¤é¤¯Àï¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡¡¤³¤³¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¾«¤¿¤Á¤¬¥É¥ä³¹¤ÎÏ©¾å¤ËÎ©¤Á¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤È¸ò¾Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢°Â²Á¤ÊÏ¢¤ì¹þ¤ß½É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼óÈø¤è¤¯µÒ¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤ËÎå¤ó¤À½÷À¤â¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°°Ä®¤ÎÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤ÏÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤µ¤é¤ËµÒ¤Ä¤¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃËÀµÒ¤ä³¹¾«¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¼«ÌÀ¤ÎÍý¤À¡£À°Íý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¸ò±ï¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥ê¡¼¤âÃ©¤Ã¤¿¡È¸ò±ï¡É¤ÎÎò»ËÅª¥ë¡¼¥Ä
¡¡Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤Ë³¹¾«¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿·Ð°Þ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÍýÍ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë»ö¾ð¤«¤é¸½ºßÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤¿³¹¾«¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡1945Ç¯8·î14Æü¡½¡½ÆüËÜ¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌëÂë¤È¸½Âå¤Î³¹¾«¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î·Ù»ëÄ£Áí´Æ¡¦ºä¿®Ìï¤Ï½ªÀï2Æü¸å¤Î8·î17Æü¡¢ÅìµþÎÁÍý°û¿©ÁÈ¹ç¤ÎÌò°÷¤ò½¸¤á¤Æ°Ö°Â»ÜÀß¤ÎÀßÎ©¤ò°ÍÍê¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î26Æü¡¢ÆÃ¼ì°Ö°Â»ÜÀß¶¨²ñ¡ÊRAA¡¦Recreation and Amusement Association¤ÎÎ¬¡Ë¤¬È¯Â¤¹¤ë¡£
¡¡RAA¤È¤Ï¡¢¿ÊÃó·³Ê¼»Î¤Ë¤è¤ë¶¯´¯¤äÀË½ÎÏ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î±ç½õ¤Ë¤è¤êÅìµþ¤òÃæ¿´¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿°Ö°Â½ê¡£¤Ä¤Þ¤ê´ÉÍýÇä½Õ½É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÊÃó·³ÍÑ¤Î°Ö°Â»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£Àï¸å¤Ï¿ÊÃó·³Ê¼»Î¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤Ø¤Î¶¯´¯¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎËÉÇÈÄé¤È¤¹¤Ù¤¯Çä½Õ»ÜÀß¤òÀß¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÎÁÄâ¤À¤Ã¤¿·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤¿Åìµþ¡¦Âç¿¹³¤´ß¤Î¹ñ±ÄÇä½Õ»ÜÀß¡Ö¾®Ä®±à¡×¤¬Âè1¹æ°Ö°Â½ê¤À¡£Æ±Ç¯9·î3Æü¤ËËèÆü¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÒµÞ¹ð ÆÃÊÌÆü½÷»Ò½¾¶È°÷Êç½¸ °á¿©½»µÚ¹âµë»Ùµë Á°¼Ú¥Ë¥â±þ¥º ÃÏÊý¥è¥ê¥Î±þÊç¼Ô¥Ë¥ÏÎ¹Èñ¥ò»Ùµë¥¹¡Ó¤È¤¤¤¦Êç½¸¹¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÔÀï¤Ç²ÈÂ²¤ä¿¦¤ò¼º¤¦¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¤¿1600¿Í¤â¤Î½÷À¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤¬¡¢ÊÆÊ¼¤ËÍðË½¤µ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¸¶ç¤ÇÇä½Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÆüËÜÉ÷Â¯¶ÈÂçÁ´¡ÒÍßË¾¤ÎÈ¾À¤µª¡Ó¡Ù¡Ê¸½ÂåÉ÷Â¯¸¦µæ½êÃø¡¿¥Ç¡¼¥¿¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤«¤éÃÛÃÏ¤Î¶áÊÕ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡Ö»°¾¾¡×¡¢²£ÉÍ¡¦»³²¼Ä®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ö¸ß³ÚÁñ¡×¡¢Åìµþ¡¦µÈ¸¶¤ÎÍ·³ÇÄ®¤ä¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤ÎÃÖ²°¤âRAA¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Ä®±à¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ËÀß¤¨¤é¤ì¤¿RAA»ÜÀß¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ1³¬¤Ï¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë·Á¼°¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½÷À¤òÁª¤Ó¸Ä¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÀ¹Ô°Ù¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡RAAÀìÍÑ»ÜÀß¤Ï¿ÊÃó·³Ê¼»Î¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢µÈ¸¶¤Ê¤É¤Î¡ÖµìÍ·³Ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÂæÏÑ¿Í¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¡½¡½¿·½É¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡Ê°ðÍÕ²Â»Ò¡¦ÀÄÃÓ·û»ÊÃø¡¿µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎRAA¤¬¤«¤Ä¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤òÅìÀ¾¤ËÈ´¤±¤ë¡Ö²ÖÆ»ÄÌ¤ê¡×¡Ê¡ÖÀ¾Éð¿·½É±ØÁ°ÄÌ¤ê¡×¤«¤é¡Ö¿·½É¶èÌò½êÄÌ¤ê¸òº¹ÅÀ¡×¤Þ¤Ç¤ÎºÙ¤¤Â¯¾ÎÆ»Ï©¡Ë¤ò¶´¤ó¤À¿¿¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒÆ£¿¹ºî¼¡Ïº¤Ï¡¢Æó½½ÆóÇ¯¡Ê°úÍÑ¼ÔÃí¡á1947Ç¯¡ËÏ»·î¡¢¹ØÆþÉßÃÏ¤ËÎ¹´Û¤ò·ú¤Æ¤¿¡Ó
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Êª¸ì¡Ù¡ÊÌÚÂ¼¾¡Èþ¡¿Ä¬½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ò¶¿Î¤¤Î¾å¿ÛË¬¤«¤éÂ¢¤Î²òÂÎºà¤ò±¿¤Ó¤³¤ß¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò·øÏ´¤ÊÃì¡¢ÎÂ¤Ï¤ê¡¢¾²ºà¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿É÷²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤ÄÂ¢²°Â¤¤ê¤ÎÎ¹´Û¤Ë¡¢¿ÛË¬¸Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÊîÄó»û¶µÇ°»û¤ÎÆ£¿¹²ÈÊè½ê¤Ëºé¤¯ÉçÍÖ¤Î²Ö¤Ë°ø¤ó¤Ç¡ÖÉçÍÖ´Û¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¸ý¶á¤¯¤Ë¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤òÀß¤±¡¢Æó½½¸Þ¼¼¤ÎÉô²°¿ô¤òÍ¤¹¤ëÉçÍÖ´Û¤ÏÈà¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¡¢Ï¢Æü¡¢¿ÊÃó·³Ê¼»Î¤ÈÈà¤é¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁ¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¶å»Í¼·Ç¯È¬·î¡¢¿ÊÃó·³Ê¼»Î¤Î°Ö°Â»ÜÀß¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿R¡¦A¡¦A¡ÊÃæÎ¬¡ËÆÃ¼ì»ÜÀßÉô¤ÎÇ§²Ä¾Ú¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó
¡¡Àï¸å¤Ë¿·½É¤ÎÉü¶½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿Æ£¿¹¤Ï¡¢¿¦°ÂÄÌ¤ê¤ÈÀ¾Éð¿·½É±ØÁ°ÄÌ¤ê¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë³ÑÃÏ¡¢¸½ºß¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡ÊTOKYU KABUKICHO TOWER¡Ë¡×¡Êµì¡¦¥µ¥¦¥Ê¡õ¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥×¥é¥¶¿·½É¡×¡Ë¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏÌó200ÄÚ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¡¢¤«¤ÄÎ÷²Á¤ÇÊ¬¾ù¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êRAA¡ÖÉçÍÖ´Û¡×¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
°¦¿Í¤òÃµ¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿RAA
¡¡¤³¤³¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¼Â¤¬²Ã¤ï¤ë¡£RAA¤Ï¿ÊÃó·³¸þ¤±¤ÎÇä½Õ·¢¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èæ³ÓÅªÍµÊ¡¤ÊÊÆ·³¾¹»¤¬¸½ÃÏºÊ¡Ê°¦¿Í¡Ë¤òÃµ¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÏÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Í¤âÎÏ¤â»ý¤Ã¤¿ÊÆÊ¼¤Î°¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¡ÖÂÀ¤¤¡×¡ÖÄê´ü¡×¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¿ÊÃó·³¤Î¾¹»¤È°¦¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢Êì¹ñ¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿°¦¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Çä½Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿½÷À¤¬¤â¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î¥á¥ê¡¼¤ÈRAA¤Î³¹¾«¤¿¤Á¤È¤ÎÎà»÷À¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·ëº§À¸³è¤¬2Ç¯¤ÇÇËÃ¾¤·¤¿¥á¥ê¡¼¤ÏÀï¸å¡¢´ØÀ¾¤ÎÎÁÄâ¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°Ö°Â½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´ØÅì¤ÎÎÁÄâ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¹¤â¿ÊÃó·³Áê¼ê¤Î¾¦Çä¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ê¡¼¤µ¤ó
¡¡¥á¥ê¡¼¤ÏRAA¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÊÆ·³¾¹»¤Î°¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÆ·³¾¹»¤òÄÉ¤Ã¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤¬¡¢°¦¿Í´Ø·¸¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1948Ç¯¤ËËÖÈ¯¤·¤¿Ä«Á¯ÀïÁè¤Ë¤è¤êÊÆ·³¾¹»¤¬¸½ÃÏ¤ØÉë¤¯¤È¡¢ÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢ÊÆ·³¾¹»¤Ï¥á¥ê¡¼¤Î¤â¤È¤Ø¤Ïµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤êÀ¸³è¤Ëº¤¤Ã¤¿¥á¥ê¡¼¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡»Ò¶¡»þÂå¤«¤éºÛË¥¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÇÉ¼ê¤Ê³Ê¹¥¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ê¡¼¤Ï¡¢Çò¤¤²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢Çò¤¤Éþ¤òÃå¤Æ³¹¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È¤Ï¡¢ºßÆüÊÆÊ¼Áê¼ê¤Î³¹¾«¤ÎÂ¯¾Î¤À¡£ÀïºÒ¤Ç²ÈÂ²¤äºâ»º¤ò¼º¤¤¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤ÆÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤Ç¥«¥é¥À¤òÇä¤Ã¤¿¡£¡ØÀï¸å»ËÂç»öÅµ1945-2004ÁýÊä¿·ÈÇ¡Ù¡Ê»°¾ÊÆ²¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1947Ç¯»þÅÀ¤ÇÅìµþ¤Ë3Ëü¿Í¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¤ò²Ã¤¨¤¿6ÂçÅÔ»Ô¤Î¹ç·×¤Ç4Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¬¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Ç¯¸å¤Î¥á¥ê¡¼¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡RAA¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¡£¿ÊÃó·³¤Î¾¹»¤Î°¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£Áê¼ê¤È¤Ï¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤ì¤¬Íè¤ë¤³¤È¡£À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÏ©¾å¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÎà»÷ÅÀ¤òÀººº¤¹¤ë¤È¡¢ÇòÅÉ¤ê¤Î¸ü²½¾Ñ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç³¹¾«¤ò¤·¡¢´ØÀ¾¤ÎRAA¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥á¥ê¡¼¤³¤½¡¢ÌëÂë¤«¤é¸ò±ï¤Þ¤Ç¤òÉ³¤Å¤±¤ëÏÀÍýÌÌ¤Î»ÙÃì¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¡£
¡¡ÉçÍÖ´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¹»¤¿¤Á¤ÎÀ½èÍý¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏºÊ¤È¤·¤Æ°¦¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊÌ¤ì¤ëÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥«¥é¥À¤òÇä¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤Î¤¿¤áÏ©¾åÇä½Õ¤òÁªÂò¤¹¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¤É¤³¤ËÎ©¤Ä¤«¤Ê¤Î¤À¡£
¸ò±ï¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡Ä
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ç¤Ï¡¢°°Ä®¤Î¥É¥ä³¹¤òº¬¾ë¤Ë¤·¤¿³¹¾«¤¿¤Á¤¬¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÏ©¾å¤ËÎ©¤Á¡¢µÒ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼Î¤Æ¤ë¿À¤¢¤ì¤Ð½¦¤¦¿À¤¢¤ê¡¢¤È¤Ï¤è¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¼ê¶á¤Ê¿·½É¤Î³¹¾«¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÉçÍÖ´Û¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¿ÊÃó·³¤ÎµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤ËÎ©¤Ä½÷À¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤Î³¹¾«¤¿¤Á¤È¤Þ¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ³¹¾«¤ÎÂ¿¤µ¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤ÎÃ¯¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ì½÷À¤¿¤Á¤¬½Õ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿·½É¤ÎÇä½Õ¥¨¥ê¥¢¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½°Ê¾å¤Î¸«Î©¤Æ¤¬³Î¤«¤Ê¤é¤Ð¡¢¸ò±ï¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏRAA¡ÖÉçÍÖ´Û¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
高木 瑞穂/Webオリジナル(外部転載)