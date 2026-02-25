MJ¤Î¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¡É¤Ë°ÛÎãÃíÌÜ ¡Ö¥´¡¼¥È¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬¸½¤ì¤¿¡×Ãæ·Ñ¤ÇÆÍÇ¡¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤·ÏÃÂê¡¢ÈøÍã¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤â
¡¡Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¡ØNASCAR¡Ù¤ÎÃæ·Ñ¤Ç24Æü¡¢¾å¶õ¤«¤é¤Î¥«¥á¥é¤¬¡È¤¢¤ëµ¡ÂÎ¡É¤òÂª¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÊüÁ÷ÀÊ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ·Ñ¤â°ÛÎãÃíÌÜ¡ªMJ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡×¤«¤éÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡×¡£¥ì¡¼¥¹½øÈ×¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¾å¶õ¤«¤é¤Î¶õ»£¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ãóµ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÆÍÇ¡¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤ÎÁýÅÄÎ´À¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿âÄ¾ÈøÍã¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡È¥¸¥ã¥ó¥×¥Þ¥ó¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¿ÀÍÍ¡¢¡ÈMJ¡É¤³¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥À¥ó»á¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥à¥ê¥ó¤È¶¦¤ËNASCAR¥Á¡¼¥à¡Ö23XI Racing¡×¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬NASCAR±¿±ÄÂ¦¤È¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¸¢¡Ê½Ð¾ìÏÈ¤Î¸¢Íø¡Ë¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸Å²ìÂöËã¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ÏNASCAR¤ÈºÛÈ½¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¥Ç¥¤¥È¥Ê500¤Î¥¦¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Î·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î³«ËëÀï¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê500¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄMJ¤Î°¦µ¡¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¡¼¥È¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬¸½¤ì¤¿¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È²£ÉÕ¤±¤¹¤ëMJ¡×¡ÖMJ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Cup Series 2026¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë