ºäÁÒ²Ö¡¢Æ´¤ì¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ØBlooming¡Ù¡¡¡ÈÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¥Æー¥Þ¤Ë4ÅÔ»Ô¤Ç»£±Æ
¡¡À¼Í¥¡¦ºäÁÒ²Ö¡Ê¤µ¤«¤¯¤é ¤µ¤¯¤é¡Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÊKADOKAWA¡¿2026Ç¯4·î3Æü´©¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºäÁÒ²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡¢Ë¡¿ÍÊÌÆÃÅµ¤ò¸«¤ë
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª ¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ùµ´ÄÍÅßÝÜÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢Æ±ºî¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Liella!¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ºäÁÒ²Ö¡£ËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØBlooming¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ØBlooming¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºé¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ºäÁÒ²Ö¤Î»×¤¤¡£ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØBlooming¡Ù¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ºé¤¤Û¤³¤ë²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¸«¤´¤¿¤¨È´·²¤Î¥«¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»£±Æ¤ÏÂçºå¡¢µþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤é¤·¤¤À©Éþ»Ñ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥²ー¥Þー¥º¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥ÈÉÕ¡ÊÍ½þÆÃÅµ¡Ë¡×¡Ö¸ÂÄê³¨ÊÁ¥é¥ó¥À¥à¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡¿Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤òÈÎÇä¡£¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦Amazon¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¦HMV¡¦¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¸ÂÄê³¨ÊÁ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ºäÁÒ²Ö¥³¥á¥ó¥È¤³¤ÎÅÙ¡¢ºäÁÒ²Ö1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¹â¹»À¸»þÂå¡¢À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î³«ºÅ¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¡¢¡Öº£¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï"ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô"¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î4ÅÔ»Ô¤Ë»£±Æ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤òÂô»³»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀÄ½Õ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¶¦Í½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë