ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç´®Ç½¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¾Ò²ð¡Ö±ÀÃ°¤Èºú¤¬´®¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç´®Ç½¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡ÖË¤«¤Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¿©ºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÌîºÚ¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¾®Çþ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ó¤âGOOD¡ªÆýÀ½ÉÊ¤âºÇ¹â¤À¤ï¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¾ø¤·ÌîºÚ¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬Áª¤ó¤ÀºÌ¤êË¤«¤ÊÄ«¿©¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢É×¡¦Æô»Ò¾¡µª¤µ¤ó¤ÎÄ«¿©¤â¾Ò²ð¤·¡Ö¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¿©¤Ù¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤ª¼÷»Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Áá¤á¤ÎÍ¼¿©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Î´¥ÇÕ¡×¤È¥Ó¡¼¥ë¤ä¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¤ª¼÷»Ê¤À¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢±ÀÃ°¤Èºú¤¬´®¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖÇ¼ÉÙ¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âµ×¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£