¥¨¥¹¥³¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢£Æ¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤ò£²£°£²£¸Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤Ï¡¢£²£°£²£¸Ç¯¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î£Ê£Ò¿·±Ø¤È¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ò·ë¤ÖÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î¥Ç¥Ã¥¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê£¹ç»ÜÀß¤ÏÃÏ¾å£±£±³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·±Ø¤äµå¾ì¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢£³£¶£µÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê£¹ç»ÜÀß¤Î¹©»ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃå¹©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£¸Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£