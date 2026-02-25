¡ÖËÜÅö¤Ë¸ø¼°¤À¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¦¡×IHI¸ø¼°¡¢°ÕÌ£¿¼¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤¬¡¡¤¢¡¡¤ÏÁð¡×¡Ö¿À¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
Âç¼êÀ½Â¤²ñ¼Ò¡¦IHI¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï2·î24Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤À¤±¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛIHI¤ÎÆæ¥Ý¥¹¥È¤È¤Ï¡©
¡Ö¸ø¼°¤ªÃãÌÜ¤«ww¡×¡Ö¤¢¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¸ø¼°¤À¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¦£÷¡×¡Ö¤¤¡×¡Ö¤Ã¤È¶Ã¤¯Ï¯Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤¬¡¡¤¢¡¡¤ÏÁð¡×¡Ö²¿¤«¤Î¹ç¿Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖIHI¸ø¼°¤Î¡Ø¤¢¡Ù¤À¤±¤ÇÃæ¹ñ¥ê¥¹¥È¤Î¾×·â¤¬Á´ÉôÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿À¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ówww¡×¡ÖÃæ¹ñ¤¬IHI¤ËÍ¢½Ðµ¬À©¤·¤¿¸å¤ÎIHI ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ø¤¢¡Ù¡×¡Ö¸ø¼°¤ªÃãÌÜ¤«ww¡×¡ÖÃæ¤Î¿Í¤â¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¹â¤¤¤Ê£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤¬Í¢½Ð¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤òÆ±Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÏIHI¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIHI¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ¢½Ð¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¢¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ë·ë²Ì¤Ë¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
