Ê¿°¦Íü¡¡É×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÏµÙÆü¤Ë4·»Äï¤òÏ¢¤ì¤Æ¸ø±à¤Ø¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¶¦±é¼Ô¡Ö¥¹¥²¡¼¤Ê¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¤Ï17Ç¯1·î¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¡¢8ºÐ¡¢6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤Î4·»Äï¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢É×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Ê¿¤Ï¡¢É×¤¬±óÀ¬Ãæ¤Î¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡É¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÅÇÏª¡£8ÆüÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÎÞ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¤â¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£²È½Ð¤ò¤·¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ±£¤ì¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤ËÁÜº÷¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÅÐ¾ì¤·¤ÆÀâ¶µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡ÖµÙ¤ß¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Á´°÷¤ò¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤Ï¡Ö¸ø±à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢4¿Í¤ÇºÑ¤à¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ê¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¡¢Ê¿¤Ï¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤½¤Î»Ò¤Ë¤â»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥²¡¼¤Ê¡ª¡×¡Ö¶á¤¯¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡Ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ë¡×¡Ö²¿»þ¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢ÂçÂÎ¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£