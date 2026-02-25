Åìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¡¢¿·µ¬¥Ñ¡¼¥¯³«¶È¤òÈ¯É½¡¡¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÆ³Æþ¤Ø¡¡¡Ö30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡×¤ÇÅ¸³«Í½Äê
¡¡Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Î²°Æâ·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÅìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCA¥»¥¬¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¤Ï25Æü¡¢º£Ç¯7·î¤«¤éÍèÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡Ö30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡×¤ËÀßÄê¤·¡¢¿·µ¬¥Ñ¡¼¥¯¤ò³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª1996Ç¯¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤ÎÅìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹
¡¡1996Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿Åìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¤Ï¡¢7·î12Æü¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³«´Û°ÊÍè¡¢±ä¤Ù2000Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè´Û¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢7·î¤«¤é2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡Ö30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¿·µ¬¥Ñ¡¼¥¯¤Î³«¶È¤ä¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢25Æü¤Ï30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡È¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤È´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÇÀè¿ÊÀ¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¸½¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¸Ø¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
