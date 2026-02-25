ÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È¤Ë·Ù¹ð¡¢¹õ³¤¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤á¤°¤ê¡¡¡Ö¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÅê»ñ¤Ë±Æ¶Á¡×
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥ÊÃóÊÆÂç»È¤Ï24Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ºòÇ¯¸åÈ¾¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¹õ³¤±è´ß¤Î¥í¥·¥¢ÀÐÌý»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é°ÛÎã¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥Ê»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥Î¥Ü¥í¥·¥¹¥¯¤Ø¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¤Î°ìÉô¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥Ê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ï¤ò½ä¤êÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤«¤é³°¸ò¾å¤ÎÀµ¼°¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¡Ö¥Ç¥Þ¥ë¥·¥å¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£CNN¤Ï¹ñÌ³¾Ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤Ï³«»Ï¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢À¨»´¡Ê¤»¤¤¤µ¤ó¡Ë¤ÊÀïÁè¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãç²ð¤¹¤ëÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¤âÆÍÇË¸ý¤ÎÃû¤·¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Þ¥ë¥·¥å¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏºòÇ¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î¿·µ¬·³»ö»Ù±ç¤òÄä»ß¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥Ê»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î·³»ö»ÜÀß¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥Ê»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯11·î¸åÈ¾¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¹õ³¤¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Î¥Ü¥í¥·¥¹¥¯¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÍø±×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼çÍ×¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÂ»³²¤¬À¸¤¸¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð¤ÏÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÀÐÌýÂç¼ê¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ÎÌýÅÄ¤«¤é¹õ³¤¤ØÍ¢½ÐÍÑ¤Î¸¶Ìý¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¡Ö¥«¥¹¥Ô³¤¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡ÊCPC¡Ë¡×¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤Àº£²ó¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÔ»Ô¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä²¤½£¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï°ìÏ¢¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿ÞÅª¤Ê»î¤ß¤À¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£