Ä¶¥»¥ì¥ÖµÒÁ¥¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¶õÁÛ¤ÎÁ¥Î¹!? ²£ÉÍ¤Î³¤±è¤¤¤Ç¤Ò¤È¤ê±óÂ¡¿¤¦¤¤¦¤»×¤¤¤Ä¤¤Ò¤È¤ê±óÂ
¡¡¤»¤ï¤·¤Ê¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤êµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Õ¤é¤Ã¤È±ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¦¤¤¦¤»×¤¤¤Ä¤¤Ò¤È¤ê±óÂ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¼«Í³»þ´Ö¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãø¼Ô¡¦¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢³½¦¤¤¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ä¤É¤«¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ªÂæ¾ì¤Î³¤¤ØÌá¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡£ÆÈ¿È»þÂå¤Ï¹ñÆâ¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¤Ò¤È¤êÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ò¤È¤ê±óÂ¤òºÆ³«¡ª
¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤¦¤¤¦¤»×¤¤¤Ä¤¤Ò¤È¤ê±óÂ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤ê±óÂ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¦¤¤¦¤»×¤¤¤Ä¤¤Ò¤È¤ê±óÂ¡Ù¡Ê¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¦¤¤¦¤»×¤¤¤Ä¤¤Ò¤È¤ê±óÂ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¼«Í³»þ´Ö¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãø¼Ô¡¦¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢³½¦¤¤¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ä¤É¤«¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ªÂæ¾ì¤Î³¤¤ØÌá¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡£ÆÈ¿È»þÂå¤Ï¹ñÆâ¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¤Ò¤È¤êÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ò¤È¤ê±óÂ¤òºÆ³«¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¦¤¤¦¤»×¤¤¤Ä¤¤Ò¤È¤ê±óÂ¡Ù¡Ê¤¿¤«¤®¤Ê¤ª¤³/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤