¥É·³»Ø´ø´±¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¶¦±é¡É¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¿·CM¸ø³«¡Ä¾Ð´é¤Î±éµ»ÈäÏª
ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·CM¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¡×ÊÓ¤¬25Æü¤«¤é¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤é¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¶¦±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿CMÂè2ÃÆ¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¡×ÊÓ¤ò¡¢2026Ç¯2·î25Æü¤«¤é¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì¾¾¤ÈÉ¹¾å¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·CM¤Ï¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤È¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Æ±¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¦¡¢³Ú¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¤Î»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤ä¡¢Ì¤Íè¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¿Í¤ò°é¤Æ¡¢Ì´¤ò»Ù¤¨¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë