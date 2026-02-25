ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Èþ¿ÍµÁÍýËå¡õÌ¼¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·´¶¤¬ºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤ÈµÁÍý¤ÎËå¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐ¸µAKB¿À7¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×ÌîµåÁª¼êÉ×¤ÎËå¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
ÈÄÌî¤Ï¡Öº£Æü¤ÏµÁÍýËå¤Î¤ß¤æ¤È¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤È¤ª½Ð¤«¤±¡×¡Ö3Ï¢µÙ¤â2Æü´Ö»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é º£Æü¤ÏÌ¼¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÁÍý¤ÎËå¤Ç¡¢ÈÄÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦RoLuANGEL¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶Èþ·ë¤ÈÄ¹½÷¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢Ì¼¤Î¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¥Ë¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÁËå¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª½Ð¤«¤±³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÁª¼ê¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
