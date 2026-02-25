È¯Çä10Ê¬¤ÇÇä¾å1.6²¯¥¦¥©¥ó¡Ä¡ª¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¤Î»ÏÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤¬ÇúÇä¤ì
¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¤Î»ÏÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤¬¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¤Î»ÏÁÄ¡É¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿
2·î24Æü¡¢¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÇä¾å²èÌÌ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î²èÁü¤Ç¤ÏÌó1²¯6000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1600Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö10Ê¬¤Ç¤³¤ÎÇä¾å¤Ï¸½¼Â¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¤¬4²¯2000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4200Ëü±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢ÃíÊ¸¿ô¤â5000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Îºß¸Ë¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢´°Çä´Ö¶á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¤³¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¥à¡¦¥¦¥ê¤â¡ÖÉÔ·Êµ¤¤Ê¤ó¤ÆÁ´Éô±³¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥è¥ó¥®¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤òÇ§¤á¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÈÎÇäÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó»þÂå¡Ù¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Ï¡¢¸½ºß¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£3ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤È·ëº§¤·Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤ÏYouTube¤äInstagram¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
