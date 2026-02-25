BTS¡¢Æü´Ú¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°·èÄê¡ªÀ¤³¦Ìó3800¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¡¢ËÜÆü¡Ê25Æü¡Ë¼õÉÕ³«»Ï
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò·à¾ì¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
2·î25Æü¡¢Íè¤ë4·î11Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó4·î18Æü¤ÎÆüËÜ¡¦Åìµþ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© BTS¡¢ºÇ¿·7¿Í¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦80¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÌó3800¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï»þº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»þ´Öº¹¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¹âÍÛ¸ø±é¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¸ø±é¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢3·î20Æü13»þ¡¢5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢4·î9¡Á11Æü¤Î¹âÍÛÁí¹ç±¿Æ°¾ì¼ç¶¥µ»¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢À¤³¦34ÅÔ»Ô¤Ç82¸ø±é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡¢¹âÍÛ¤ÈÅìµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¼Â»Ü¸ø±é¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£