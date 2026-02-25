¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÊ¸²½Å¥ËÀ¹ñ²È¡×Ãæ¹ñ¿Í¤Î¼çÄ¥¡¢´Ú¹ñÂç³Ø¶µ¼ø¤Ï¡È´ÚÎ®¤Ø¤ÎÎôÅù´¶¡É¤ÈÎä¾Ð¡¡½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ð¥È¥ë
¸ÀÍÕ1¤Ä¤¬²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÉ½µ¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ú¹ñÈ¯¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ä¤¤¤ËÇÓÊØ¡Ä´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½°ä»º¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù
´Ú¹ñ¡¦À¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñÀâ¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë½ÕÀá¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö±¢Îñ¤ÎÀµ·î¡×¤Ë²þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¸í¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæ¹ñÀâ¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤ò¡¢¡Ö±¢Îñ¤ÎÀµ·î¡ÊLunar New Year¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎµìÀµ·î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢UN¤äApple¡¢Âç±ÑÇîÊª´Û¤Ê¤É°ìÉôµ¡´Ø¤äÀ¤³¦Åª´ë¶È¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÀâ¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥½¶µ¼ø¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂçÈ¾¤¬¡È´Ú¹ñ¤ÏÊ¸²½Å¥ËÀ¹ñ²È¡É¡¢¡ÈÃæ¹ñÀâ¤òÅð¤ó¤ÇÀµ·î¤òºî¤Ã¤¿¡É¤Ê¤É¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤½ñ¤¹þ¤ß¤ä°¸ý¤À¤Ã¤¿¡£1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Àµ·î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ½©Àá¡ÊµìÎñ8·î15Æü¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÃæ½©Àá¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö½©Í¼¡Ê¥Á¥ç¥½¥¯¡Ë¡×¤ò½Ë¤¦±ÇÁü¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¹ñÊ¸²½¤ÎÅðÍÑ¤À¤ÈÈ¿È¯¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤â´ØÏ¢¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬´ÚÎ®¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎôÅù´¶¤Ï¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤¬Ãæ¹ñÊ¸²½¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÌµÍý¤Ê¼çÄ¥¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅð¤ß¸«¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÌÏÊïÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¤·¡¢À¤³¦¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤â¼«À©¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÏÀÁè¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£