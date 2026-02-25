²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÇÌöÆ° ¼óÇ¾¿ØÀä»¿¡ÖÊÆ¹ñÂåÉ½¤«¤é¤ÎÂè1¹æ130mÃÆ¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âç¼ý³Ï
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ì´Ó¤·¤¿Æ°ºî¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÇ¤Æ¤ëµ»½Ñ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¡×
¡Ú»øJ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤¬·ãÇò¤·¤¿¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÎÅ¿Ëö¡¢·»µ®Ê¬¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°¦
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ý¥×¥¥ó¥¹ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Æó²ó1»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿1ÂÇÀÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£4µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¥«¡¼¥Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃæÃÊ¤Ø¡£Èôµ÷Î¥130¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï1¹æËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÅê¼ê¤Ïºòµ¨12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¤Î±¦ÏÓ¥Û¡¼¥à¥º¡Ê32¡Ë¡£º£²ó¤ÎWBC¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤ÈÂ³¤¤¤¿º¸±¦¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇ·â¤Ë¼óÇ¾¿Ø¤ÏÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥Ý¥×¥¥ó¥¹ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥³¡¼¥Á»þÂå¡¢¼çË¤¤Î¥³¥ì¥¢¡Ê31=¸½¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£²¬ËÜ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ¾Çì³Ú¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¼çË¤¥²¥ì¥í¤¬ÁêËÀ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëµ¤ÇÛ
¡¡2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼Áê¼ê¤À¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î3»î¹ç¤Ç8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤È¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¹¥È¯¿Ê¤ÇÎ×¤àº£²ó¤ÎWBC¤â´üÂÔÂç¤À¡£
¡ÖWBC¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¿·¤¿¤Ê°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸½ÃÏÆÃÇÉ°÷¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²¬ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò´î¿§ËþÌÌ¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¼çË¤¤Ç¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥²¥ì¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê26¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥²¥ì¥í¤ÈÊÂ¤ÖÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê27¡Ë¤¬FA¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê29=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ËÁèÃ¥Àï¤Ë¤âÇÔ¤ì¤¿¡£ÆÀÅÀÎÏ¥À¥¦¥ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²¬ËÜ¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥²¥ì¥í¤¬ÁêËÀ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëµ¤ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤âÂÇ·â¤ËÇÈ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
