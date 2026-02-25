Ì¡²è»Ô¾ì¡¢1.7¡ó¸º¾¯¡¡»æ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¶Á¤¯
¡¡»æ¤ÎËÜ¤ÈÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ì¡²è¡ÊÃ±¹ÔËÜ¤È»¨»ï¡Ë¤Î2025Ç¯¤Î¿äÄêÈÎÇä¶â³Û¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ1.7¡ó¸º¤Î6925²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤È¡¢½ÐÈÇ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬25Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»æ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤È»¨»ï¤¬Æ±14¡ó¸º¤Î1652²¯±ß¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»æ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¸º¾¯¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬´°·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»¨»ï¤ò¼è¤ê°·¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÅ»Ò¤Ï2.9¡óÁý¤Î5273²¯±ß¤È¡¢¿¤ÓÎ¨¤¬Æß²½¤·¤¿¡£Æ±¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÅÅ»Ò»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£