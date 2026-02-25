¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¼¹Ù¹¤Ê¾ì³°¹¶·â¤Ç¡È¼º¿À¡É¤ÎÍ«¤ÌÜ »×¤ï¤ÌÅ¸³«¡Ö¥¬¥Á¤Ê¤ä¤Ä¤«¡©¡×¡Ö²ñ¾ì¥É¥ó°ú¤¡×
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê2·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾ì³°¹¶·â¤Ç¡È¼º¿À¡É¤ÎÍ«¤ÌÜ
¡¡¤«¤Ä¤ÆNFL¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¾ì³°¤Ç¤Î¼¹Ù¹¤Ê¹¶·â¤ò¼õ¤±¼º¿À¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¡£¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾×·â¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ®µ¤¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÁûÁ³¡£¡Ö¥¬¥Á¤Ê¤ä¤Ä¤«¡©¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡×¡Ö²ñ¾ì¥É¥ó°ú¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá·à¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢WWEÆþÃÄÁ°¤ÏNFL¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥é¥à¥º¤Ê¤É¤Ç¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¡È¥ÉÁÇ¿Í¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢Ì¾Ìç¥Ï¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î½ÅÄÃ¥Ê¥¿¥ê¥¢¡Ê¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡Ë¤Î²¼¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢º£¤ä½÷»ÒÀïÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Ìª·î¤À¤Ã¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤Ï¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ÎÈó¾ð¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¡Ê¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁþ¤·¤ß¤¬±²´¬¤¯°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¾ì³°¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤À¡£¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬Îä¹ó¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤¬¥Þ¥¥·¥ó¤Î¾åÈ¾¿È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÄ·¤ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÎÅ´Ãì¡Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¡Ë¤Ë·ã¤·¤¯·ãÆÍ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÊø¤ìÍî¤Á¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´¤Ë¼º¿À¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ÎË½Áö¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Æ°¤±¤Ê¤¤¥Þ¥¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÇØ¸å¤«¤éÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌµ»üÈá¤Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÏ¢ÂÇ¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ò°ú¤Çí¤¬¤·¡¢¶¯À©Åª¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡TKO¾¡Íø¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¾¡Íø¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄï»Ò¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¨»´¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¥¬¥Á¤Ê¤ä¤Ä¤«¡©¡×¡ÖÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤Ê¤Éº¤ÏÇ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²ñ¾ì¥É¥ó°ú¤¡×¡ÖµÒ¤â¥Ý¥«¡¼¥ó¤È¡×¡ÖÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤Ç¸åÆ¬Éô¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Î¼¹Ù¹¤Ê¹¶·â¤Ë¥É¥ó°ú¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë