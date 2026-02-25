¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È¥ª¥é¥ª¥é´é¡É¥ï¥´¥ó¡×¡ª ÊØÍø¤Ê¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¡õÁ´Ä¹3.7m¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¡Ö¥®¥é¥®¥é¥°¥ê¥ë¡×¤â¥¤¥¤¡Ö¥È¡¼¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤È¤Ï
¡É¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡É¥ï¥´¥ó
¡¡2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤¬¡¢2·î¤Ë¤Ï¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³ÆÃÏ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸¸¤ÎÌ¾¼Ö¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2019Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2019¡×¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥È¡¼¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤¤¤¨¤ë°ìÂæ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È¥ª¥é¥ª¥é´é¡É¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê44Ëç¡Ë
¡¡À½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¶áÇ¯¡¢¡ÖÍ·¤Ó¥´¥³¥í¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÐÏ¿¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÄó°Æ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥È¡¼¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥È¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Á°Ç¯¤Î2018Ç¯¤Ë¤âÆ±¤¸¼ÖÌ¾¤Ç½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢Á´Ä¹3700mm¡ßÁ´Éý1670mm¤È¤¤¤¦¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¼«Æ°¼Öºî¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¡¢¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊØÍø¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡É²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥È¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¸þ¤±¤Î¥È¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡É¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¡É¤ä¡É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡É¤ò²Ã¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¥È¡¼¥ë¤ËÇ÷ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¼ã¤¤ÁØ¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÁÀ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç·¿¥°¥ê¥ë¤ä2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¡¢ÀÄ¤¤LED¥é¥¤¥ó¤ÎÏ¢Â³±é½Ð¤Ê¤É¤Ç¡È¾¯¤·¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÉÇ÷ÎÏ¡É¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î°õ¾Ý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥°¥ê¥ë¼þ¤ê¤Î½èÍý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÅô²ÐÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÇò¤¤LED¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤ÎLED¥é¥¤¥ó¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥°¥ê¥ëÆâ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ°ìËÜ¤ÎÀþ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´Ö¤Ç¤âÂ¾¼Ö¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤è¤¦»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2018Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Í¥Èþ¤Ê¹âµé´¶¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³°´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤òÁÀ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¹õ´ðÄ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢³°´ÑÆ±ÍÍ¤Ë°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¼¨¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³°Áõ¤Îºî¤ê¹þ¤ßÆ±ÍÍ¡¢¼¼Æâ¤â¼ã¼Ô¤Î½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥ë¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¡¼¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢1.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¤Ç¡¢¼«Á³µÛµ¤¤Þ¤¿¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¿¶Á¤ÏÂ¿¿ô¤ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤«¤é¡¢¡Ö¾åµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¡¼¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¡Âè¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£