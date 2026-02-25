ÏÆ¸µ²Ú¤È¾¾ÅÄÎë±Ñ¤¬¡Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÂÎÁà¡×¤ËÄ©Àï!? º£¤Ò¤È¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤ÌÌÇòÆ°²è¤òÂç¸ø³«¡ª
ÏÆ¸µ²Ú¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾¾ÅÄÎë±Ñ¤È¤Î10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ç½É¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎë±Ñ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡© ÏÆ¸µ²Ú&¾¾ÅÄÎë±Ñ¤ÎÌÌÇòÆ°²è
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼«»£¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ä±ÊÊöºé´õ¤â°ì½ï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¼Ç¤Ë¼Ì¤Ã¤¿2¿Í¤Î±Æ¤¬¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿NHK E¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÂÎÁà¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤â¸ø³«¡£2¿Í¤¬Á°¸å¤ËÊÂ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Ò¤È¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#ÃçÎÉ¤·¡×¡Ö#ËÜÅö¤Ë¤¢¤Û¡×¡Ö#Îë±Ñ¤Î¼þ¤ê¤Ï³§¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¡×¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¿ÆÍ§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÆó¿Í¡×¡Ö³«ËëÀï¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÏÆ¸µ¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇºÇ½ªÆü¤ËµÕÅ¾¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£12·î¤Ë¤ÏÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤â½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤Ç¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¡¢²Æì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡© ÏÆ¸µ²Ú&¾¾ÅÄÎë±Ñ¤ÎÌÌÇòÆ°²è
