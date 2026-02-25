ÉéºÄ³Û¤ÏÌó7500Ëü±ß¡Ä·úÀß»ñºàÈÎÇä¤ä¤È¤ÓÅÚ¹©¹©»ö¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬ÇË»º¡¡»Ô¶·ÄãÌÂ¤äÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ç¡¡¿·³ã¡¦Ãæ±û¶è
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î·úÀß»ñºàÈÎÇä²ñ¼Ò¥±¥ó¥¥¶¥¤¤¬¿·³ãÃÏºÛ¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥±¥ó¥¥¶¥¤¤Ï1996Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Í¸Â²ñ¼Ò¤Ç¡¢·úÀß»ñºà¤ÎÈÎÇä¤ò¼çÂÎ¤Ë¡¢¤È¤ÓÅÚ¹©¹©»ö¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µÂç¼ê·úÀß¶È¼Ô¤Ê¤É¤ò¸ÜµÒ¤È¤·¡¢2001Ç¯1·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â1²¯4853Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¡¢187Ëü±ß¤ÎÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶â·«¤ê¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸å·Ñ¼Ô¤âÉÔºß¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï2025Ç¯1·î´ü»þÅÀ¤Ç7539Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£