Æ±¾ð¤äµÕÄ¥¤ê¤Î¿´Íý¤ÇÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹!? °­ÍÑ¸·¶Ø¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿´Íý³Ø¸ú²Ì¤È¤Ï¡ÚÁê¼ê¤Î¿´¤¬9³ä¤ï¤«¤ë Âç¿Í¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¿´Íý³Ø¡Û

¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬Æó¿Í°Ê¾å½¸¤Þ¤ì¤ÐµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢£³¿Í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÇÉÈ¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹¥°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤æ¤º¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Î¿´Íý³ØÅª¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é²¿¤Ç¤â²æ¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼þ°Ï¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂçÀª¤ÎÃæ¤Ç°Õ¸«¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ïº¬²ó¤·¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤è¤¤°Õ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿ÂÐ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼þ°Ï¤¬Æ±Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ò¿Þ¼°²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¼Ô¡¢°ìÉ¤Ïµ¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¡¢ÃçÎÉ¤·¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¥ー¥Þ¥ó¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯º¬²ó¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ー¥Þ¥ó¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¸å¤Ï¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¡£¥ー¥Þ¥ó¤Î°Õ¸«¤Ï»¿À®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ì¤ÎÎ®¤ì¤¬¼«Á³¤ÈÆ±Ä´¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤µ¤È¾ðÇ®¤¬¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë
¡¡°Õ¸«¤äÄó°Æ¤ÎËÜ¼Á¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊª»ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï½¸ÃÄ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£°ÂÁ´ºö¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤ò¥³ー¥·¥ã¥¹¥·¥Õ¥È¸½¾Ý¤È¸À¤¤¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤êÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¥ê¥¹¥ー¥·¥Õ¥È¸½¾Ý¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½¸ÃÄ°Õ¼±¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¡¢À¼¤¬Âç¤¤¤¿Í¤Î°Õ¸«¡¢½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Î°Õ¸«¡¢Ì£Êý¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¾ì¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ー¥Þ¥ó¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤·¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÎÂç¤Ê¥êー¥Àー¤¬¡¢¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÍýÁÛ¤ò¾§¤¨Â³¤±¡¢¼þ°Ï¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÎÏ¤ä¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÏÆ»¤ËÄü¤á¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Íý¶þ¤äÍýÏÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ»ýÀâ¤ò¾§¤¨Â³¤±¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼þ°Ï¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤Á¤é¤â¿´Íý³ØÅª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Û¤·¤¤¡¦°Â¿´¡×¤ÈÂ¿¿ôÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ë½¾¤¦¿´Íý¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ï¥´¥ó¸ú²Ì¡£¡Ö»Ù»ýÎ¨NO.£±¡×¤ä¡ÖÇä¾åNO.1¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬Åµ·¿Îã¡£
¾å¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î¿´Íý¤òÉ½¤¹¤Î¤¬¥¢¥ó¥Àー¥É¥Ã¥°¸ú²Ì¡£¼å¼Ô¤ä¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉÆ±¾ðÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÈ½´±¤Ó¤¤¤¡×¤ËÅö¤¿¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯µÕ¤Î¿´Íý¤òÉ½¤¹¤Î¤¬¥¹¥Î¥Ã¥Ö¸ú²Ì¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¡¢´õ¾¯À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£
