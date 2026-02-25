¾å³¤¾Ú·ô»þÊó¡¡¿ÍÌ±¸µ¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ìÌÌ¤Ç·Ù¹ð
¾å³¤¾Ú·ô»þÊó¡¡¿ÍÌ±¸µ¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ìÌÌ¤Ç·Ù¹ð
ÀìÌç²È¤¬¿ÍÌ±¸µ¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¡£¾å³¤¾Ú·ôÊó¤¬°ìÌÌ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
ÊÆ¥É¥ë¤ÎÊÑÆ°¤ä³°¹ñ°ÙÂØ·èºÑ¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¿ÍÌ±¸µ¤Ï¾å¾º¤·Â³¤±¡¢1¥É¥ë¡á6.8¸µÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤ä²¼Íî¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸µ¤Î¥ìー¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤éÂç¤¤¯¾å²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¶É¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ò½Ð¤¹¤¿¤áÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀìÌç²È¤¬¿ÍÌ±¸µ¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¡£¾å³¤¾Ú·ôÊó¤¬°ìÌÌ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
ÊÆ¥É¥ë¤ÎÊÑÆ°¤ä³°¹ñ°ÙÂØ·èºÑ¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¿ÍÌ±¸µ¤Ï¾å¾º¤·Â³¤±¡¢1¥É¥ë¡á6.8¸µÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤Î°ìÊýÅª¤Ê¾å¾º¤ä²¼Íî¤ËÅÒ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸µ¤Î¥ìー¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤éÂç¤¤¯¾å²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¶É¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ò½Ð¤¹¤¿¤áÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£