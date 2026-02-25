ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß1½µ´Ö8¡óÂæ
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.42¡¡5.85¡¡7.76¡¡7.14
1MO¡¡9.44¡¡6.06¡¡8.44¡¡7.34
3MO¡¡9.36¡¡6.11¡¡8.54¡¡7.39
6MO¡¡9.46¡¡6.43¡¡8.73¡¡7.63
9MO¡¡9.52¡¡6.74¡¡8.84¡¡7.82
1YR¡¡9.47¡¡6.87¡¡8.87¡¡7.89
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.31¡¡9.59¡¡7.95
1MO¡¡9.06¡¡9.69¡¡8.03
3MO¡¡9.19¡¡9.52¡¡7.83
6MO¡¡9.43¡¡9.67¡¡8.03
9MO¡¡9.56¡¡9.80¡¡8.19
1YR¡¡9.56¡¡9.81¡¡8.22
Åìµþ»þ´Ö10:42¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¡¢Ã»´ü¥Ü¥é¤ÏÍî¤ÁÃåÈÄ¤¹¤¤¤¸¤å¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£
