¡¡µð¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂ¼ÅÄ¿¿°ì»á¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¶ºÀµ¤¹¤ë¸Í¶¿æÆÀ¬¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤È¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ëËµ¤é¡¢¸Í¶¿¤¬Ã¼¤Ã¤³¤ÇÃÏÆ»¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¡£¤ï¤º¤«¿ô¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅê¤²¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¶ºÀµ¤¹¤ë»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤è¡£ÌÜÉ¸¤¬±ó¤±¤ì¤ÐÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ºÀµ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡£ÃÏÌ£¤ÊÎý½¬¤¬¤¤¤Ä¤«¼Â¤ò·ë¤Ö¤È»×¤¦¤¾¡£¾¯¤·ÏÓ¤ò²¼¤²¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼ê¼ó¤¬Î©¤Æ¤ÆÊü¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¿²¤ë¤Èµå¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤ó¤·¡¢À©µå¤â¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç¤¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡£
¡¡¼õ¤±¤ëÊá¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Í¶¿¤é¤·¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢µå¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¼è¤ì¤ë¤·ÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¡£Èà¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂÇ¤Á¼è¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸Í¶¿¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëµå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¡£º£¤ÏÃÏÌ£¤ÊÎý½¬¤Ë±Ç¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎÃÏÆ»¤µ¤¬Éü³è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ä¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö£²£´Ç¯¤Þ¤Ç£³Ç¯´Ö¤â£²¥±¥¿¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤è¡£¤ªÁ°¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤ä¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤¤¿¤è¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÊÂ¼ÅÄ¡¡¿¿°ì¡Ë