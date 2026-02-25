²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡G¥ê¡¼¥°¤ÇÁ°È¾¤«¤é13ÆÀÅÀ6R4A¡ª¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤âÁÀ¤¨¤ë¡¡¥Ö¥ë¥º¤â¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º¡¼¥Ï¡¼¥É¡Ê2026Ç¯2·î24Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤é13ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÌöÆ°¡£¥Á¡¼¥à¤âÁ°È¾¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¡¢G¥ê¡¼¥°½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥é¥×¥¿¡¼¥º905Àï¤Ç¤Ï23ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£2Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥é¥×¥¿¡¼¥º905Àï¤Ç¤â19ÆÀÅÀ12¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÎÌöÆ°¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿²ÏÂ¼¡£Âè1Q³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬8ÉÃ¤Ë3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬36ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬58ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê3Ê¬32ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬30ÉÃ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£»Ä¤ê1Ê¬1ÉÃ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê39ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê10Ê¬55ÉÃ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼ÉÕ¶á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê9Ê¬20ÉÃ¤Ë¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ®¹¶¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬13ÉÃ¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬2ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï18Ê¬½Ð¾ì¤Ç13ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï10ËÜ»îÅê¤Ç4ËÜÀ®¸ù¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤Ç1ËÜÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè1Q¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢ÍÍø¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£63¡¼56¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£