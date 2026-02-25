·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê56¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎºÙ¤µ¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤Î·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¡õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¶á±Æ
¡¡Instagram¤Ç»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÅÄ¡£2025Ç¯6·î16Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤¸¤ç¤½¤³¤é¤ÎÃË»Ò¤è¤êÃ»¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Íµé¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯2·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¤â¤â¤Ë¾è¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÃÏÌ£¥È¥ì¤Î¶ËÃÏ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¾è¤»¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬ÂÎ¤Î¼´¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È30ÉÃ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â2026Ç¯¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ë¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¡£¤°¤ë¤°¤ë²¿¤«¤¬¡£ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¡£¸ý³Ñ¾å¤²¤Æ¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎºÙ¤µ¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë