¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£µ°Ì¤Ë¥·¥¹¥Æ¥Ê
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£µÆü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥Ê<2317.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤¬Ë¡Ì³´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Î£Á£ÉÂåÂØ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢£Ó£á£á£Ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¦¥¢¥º¡¦¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¶È³¦¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÔÌÂ»¤ä²Á³Ê¶¥Áè°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥·¥¹¥Æ¥Ê¤Ï³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò£Ó£á£á£Ó»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤¬º£·î£µÆü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿£²£¶Ç¯£³·î´üÂè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£³£²¡¥£·¡óÁý¤Î£±£±£µ²¯£¶£³£°£°Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´üÍ½ÁÛ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»ë¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS