¡¡¸µ¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¤ÇÊ¿¾»¸ÞÎØ2´§¤Î¹âÌÚºÚÆá¡Ê33¡Ë¤¬2·î24Æü¡¢ Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ÎºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ºäËÜ¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÃÄÂÎ¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¡¢¹âÌÚ¤â¾Ð´é¤Ç¥á¥À¥ë¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÌÚ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢ºäËÜ¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯Èþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºäËÜ¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÅØÎÏ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¾Ð´é¤Ë¤â¡¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡¢À³Ê¤Î¤è¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤ë2¿Í¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·É¹¤Î¾å¤ò³ê¤ê¡¢¿É¤¯²ù¤·¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤ªÆó¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢2¿Í¤Î¾Ð´é¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¿ÍÊÁ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£